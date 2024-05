Saucy Dog石原慎也「演技を観て“かっこいい”って思った」田中圭の舞台『Medicine メディスン』鑑賞

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月28日(火)の放送では、近況としてライブの開催と田中圭さんが出演する舞台『Medicine メディスン』の感想を伝えました。石原:昨日(5月27日)と本日(28日)は、Saucy DogのFC TOUR 東京編でございました。みなさん、どうでした? 来てくれましたか? これ、まじで面白いから! ほんと反響もあると思う。今、ファンクラブに入っても来れるんだよね? ぜひ来てください!最近、田中圭さんの舞台『Medicine メディスン』を観に行かせていただきました。すごかった! 普段、仲良くしてくれてるんですけど、人が変わったみたいな。感想が難しいんですけど、演技を観て「かっこいい」って思った。その役がかっこいいとかじゃなくて、役に入り込んで、その役にしか見えない圭さんがかっこよかった! すごかった~! 『Medicine メディスン』もまだ公演してると思うので、ぜひ観に行ってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/