中国に拠点を置くデバイスメーカーのHONORは、5月22日にパリで開催された技術カンファレンス「Viva Technology」において、自社製スマートフォンにGoogleのAI機能を統合することを発表した。

HONOR製スマートフォンには、AndroidベースのカスタムOS「MagicOS」が搭載されており、このMagicOSにGoogle Cloudを活用した生成AI機能が組み込まれる予定だそうだ。

Imagine a smartphone that anticipates your needs before you even ask. We will bring Google Cloud service with brand-new AI experiences to our next-generation devices, where your device adapts effortlessly to you. #VivaTech #HONORVivaTech2024 pic.twitter.com/DcWOkqL7gs