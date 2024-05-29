8月3、4、10、11、12日に行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」千葉・千葉市蘇我スポーツ公園公演の出演アーティストが追加発表された。

今年は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城・国営ひたち海浜公園の2会場で実施される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。今回の発表では8月3日にINI、クリープハイプ、櫻坂46、サンボマスター、SHISHAMO、シャイトープ、BREIMEN、優里、4日にASIAN KUNG-FU GENERATION、ano、キタニタツヤ、SCANDAL、乃紫、Vaundy、PEOPLE 1、10日にあいみょん、Ayumu Imazu、Novelbright、ポルカドットスティングレイ、ポルノグラフィティ、Little Glee Monster、11日に打首獄門同好会、カネヨリマサル、Creepy Nuts、the shes gone、Tani Yuuki、Number_i、ハルカミライ、moon drop、12日に新しい学校のリーダーズ、indigo la End、UVERworld、&TEAM、キュウソネコカミ、羊文学、フレデリック、MUCC、ヤバイTシャツ屋さんという38組の出演アーティストが明らかになった。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」の千葉公演には5日間合計で115組が出演。今回の発表をもって、出演アーティストが全組出そろった形となる。チケットの第2次抽選先行予約受付は6月4日16:00まで行われる。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

2024年8月3日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

INI / 神はサイコロを振らない / クリープハイプ / Saucy Dog / 櫻坂46 / サンボマスター / SHE'S / SHISHAMO / シャイトープ / シンガーズハイ / DISH// / TETORA / Tele / Novel Core / BMSG POSSE / BE:FIRST / FRUITS ZIPPER / BREIMEN / PEDRO / My Hair is Bad / ヤングスキニー / 優里 / reGretGirl

2024年8月4日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

ASIAN KUNG-FU GENERATION / ano / KANA-BOON / キタニタツヤ / Kroi / 結束バンド / SAKANAMON / Chevon / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / スキマスイッチ / SCANDAL / 鈴木愛理 / ずっと真夜中でいいのに。 / Chilli Beans. / 乃紫 / HYDE / Vaundy / PEOPLE 1 / THE BAWDIES / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / LiSA

2024年8月10日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / あいみょん / 秋山黄色 / Ayumu Imazu / imase / iri / ENHYPEN / Conton Candy / This is LAST / にしな / ねぐせ。 / Novelbright / ハンブレッダーズ / 平井大 / ポルカドットスティングレイ / ポルノグラフィティ / MyGO!!!!! / マカロニえんぴつ / マルシィ / 礼賛 / Little Glee Monster / 緑黄色社会 / WurtS

2024年8月11日（日・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

打首獄門同好会 / おいしくるメロンパン / Omoinotake / カネヨリマサル / Creepy Nuts / go!go!vanillas / サバシスター / the shes gone / SUPER BEAVER / sumika / Da-iCE / Tani Yuuki / なとり / Number_i / NiziU / ハルカミライ / FOMARE / 星野源 / Mr.ふぉるて / 宮本浩次 / moon drop / yama / リュックと添い寝ごはん

2024年8月12日（月・振休）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

新しい学校のリーダーズ / アンジュルム / indigo la End / UVERworld / &TEAM / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / キュウソネコカミ / coldrain / サカナクション / Juice=Juice / SPYAIR / すりぃ / 10-FEET / Nulbarich / 羊文学 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / フレデリック / HEY-SMITH / MUCC / ヤバイTシャツ屋さん