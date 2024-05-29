中日・村松開人

◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は29日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）で、両リーグ最速で30万票超えの得票数を獲得。また、セ・リーグ遊撃手部門で村松開人（中日）が長岡秀樹（ヤクルト）を抜きトップに浮上した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

159,929票　山﨑福也（日本ハム）

90,798票　佐々木朗希（ロッテ）

75,800票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

173,867票　河野竜生（日本ハム）

102,423票　松本裕樹（ソフトバン）

89,957票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

254,611票　田中正義（日本ハム）

114,041票　則本昂大（楽天）

92,400票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

261,825票　田宮裕涼（日本ハム）

120,621票　森友哉（オリックス）

102,678票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

218,323票　A.マルティネス（日本ハム）

141,081票　山川穂高（ソフトバンク）

104,813票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

142,340票　上川畑大悟（日本ハム）

121,394票　外崎修汰（西武）

116,716票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

236,445票　郡司裕也（日本ハム）

123,167票　宗佑磨（オリックス）

103,252票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

146,409票　紅林弘太郎（オリックス）

142,542票　源田壮亮（西武）

139,278票　水野達稀（日本ハム）

＜外野手＞

319,550票　万波中正（日本ハム）

274,586票　柳田悠岐（ソフトバンク）

241,129票　近藤健介（ソフトバンク）

169,896票　松本 剛（日本ハム）

161,899票　周東 佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

142,714票　中村剛也（西武）

107,141票　L.セデーニョ（オリックス）

102,287票　G.ポランコ（ロッテ）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

115,274票　才木浩人（阪神）

58,439票　東克樹（DeNA）

51,864票　菅野智之（巨人）

＜中継ぎ投手＞

142,592票　岩崎優（阪神）

94,135票　西舘勇陽（巨人）

61,854票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

220,298票　Ｒ.マルティネス（中日）

77,815票　Ｊ.ゲラ（阪神）

71,039票　大勢（巨人）

＜捕手＞

153,113票　山本祐大（DeNA）

85,141票　中村悠平（ヤクルト）

84,729票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

233,042票　岡本和真（巨人）

97,858票　中田翔（中日）

91,209票　大山悠輔（阪神）

＜二塁手＞

167,259票　牧秀悟（DeNA）

149,037票　中野拓夢（阪神）

84,108票　吉川尚輝（巨人）

＜三塁手＞

244,172票　村上宗隆（ヤクルト）

101,165票　坂本勇人（巨人）

82,510票　宮﨑敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

118,283票　村松開人（中日）

118,123票　長岡秀樹（ヤクルト）

98,748票　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

262,045票　近本光司（阪神）

226,145票　細川成也（中日）

184,699票　筒香嘉智（DeNA）

143,531票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

140,564票　森下翔太（阪神）