◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は29日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
最多得票は変わらず万波中正（日本ハム）で、両リーグ最速で30万票超えの得票数を獲得。また、セ・リーグ遊撃手部門で村松開人（中日）が長岡秀樹（ヤクルト）を抜きトップに浮上した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
159,929票 山﨑福也（日本ハム）
90,798票 佐々木朗希（ロッテ）
75,800票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
173,867票 河野竜生（日本ハム）
102,423票 松本裕樹（ソフトバン）
89,957票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
254,611票 田中正義（日本ハム）
114,041票 則本昂大（楽天）
92,400票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
261,825票 田宮裕涼（日本ハム）
120,621票 森友哉（オリックス）
102,678票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
218,323票 A.マルティネス（日本ハム）
141,081票 山川穂高（ソフトバンク）
104,813票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
142,340票 上川畑大悟（日本ハム）
121,394票 外崎修汰（西武）
116,716票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
236,445票 郡司裕也（日本ハム）
123,167票 宗佑磨（オリックス）
103,252票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
146,409票 紅林弘太郎（オリックス）
142,542票 源田壮亮（西武）
139,278票 水野達稀（日本ハム）
＜外野手＞
319,550票 万波中正（日本ハム）
274,586票 柳田悠岐（ソフトバンク）
241,129票 近藤健介（ソフトバンク）
169,896票 松本 剛（日本ハム）
161,899票 周東 佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
142,714票 中村剛也（西武）
107,141票 L.セデーニョ（オリックス）
102,287票 G.ポランコ（ロッテ）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
115,274票 才木浩人（阪神）
58,439票 東克樹（DeNA）
51,864票 菅野智之（巨人）
＜中継ぎ投手＞
142,592票 岩崎優（阪神）
94,135票 西舘勇陽（巨人）
61,854票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
220,298票 Ｒ.マルティネス（中日）
77,815票 Ｊ.ゲラ（阪神）
71,039票 大勢（巨人）
＜捕手＞
153,113票 山本祐大（DeNA）
85,141票 中村悠平（ヤクルト）
84,729票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
233,042票 岡本和真（巨人）
97,858票 中田翔（中日）
91,209票 大山悠輔（阪神）
＜二塁手＞
167,259票 牧秀悟（DeNA）
149,037票 中野拓夢（阪神）
84,108票 吉川尚輝（巨人）
＜三塁手＞
244,172票 村上宗隆（ヤクルト）
101,165票 坂本勇人（巨人）
82,510票 宮﨑敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
118,283票 村松開人（中日）
118,123票 長岡秀樹（ヤクルト）
98,748票 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
262,045票 近本光司（阪神）
226,145票 細川成也（中日）
184,699票 筒香嘉智（DeNA）
143,531票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
140,564票 森下翔太（阪神）