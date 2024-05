7月26~28日に新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」のうち、26日のヘッドライナーであるシザの出演キャンセルが発表された。

キャンセル理由はアーティストの都合とのこと。シザのキャンセルによるチケットの払い戻しは行われない。

FUJI ROCK FESTIVAL '24

2024年7月26日(金)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Awich / ペギー・グー / フローティング・ポインツ / オマー・アポロ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / チップ・ウィッカム / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / Friko / Ghost-Note / group_inou / indigo la End / ジャックス・ジョーンズ / キング・クルール / Lucky Kilimanjaro / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / 家主 / イエロー・デイズ / and more



2024年7月27日(土)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Kraftwerk / ベス・ギボンズ / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Glass Beams / Hedigan's / Hiroko Yamamura / キティー・リヴ / The Last Dinner Party / ノーネーム / 折坂悠太(band) / くるり / SAMO / スガシカオ / syrup16g / 10-FEET / シアターブルック / トクマルシューゴ / 東京スカパラダイスオーケストラ / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / and more



2024年7月28日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / レイ / Ride / Ali / betcover!! / Celebration of The Meters / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / クリープハイプ / DJ KRUSH / Esne Beltza / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / The Jesus and Mary Chain / KEN ISHII / ケニア・グレース / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森大翔 / No Party For Cao Dong / オリバー・ツリー / ルーファス・ウェインライト / toe / 250 / Yin Yin / and more

Gypsy Avalon

GLIM SPANKY / ケロポンズ with むぎ(猫) / Nenashi



アトミック・カフェ トーク

アトミック・カフェ ライブ

THE PALACE OF WONDER

ジョー横溝 / 斎藤幸平 / 津田大介 / 安田菜津紀いとうせいこう is the poet with 町田康 / 七尾旅人 / 夏川りみ / TOKYO TANAKA from MAN WITH A MISSION / and more

CRYSTAL PALACE TENT

PALACE ARENA

苗場食堂

ADDIS PABLO with ROCKERS FAR EAST / ALI / CARIBBEAN DANDY / CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / COLOMBIA EN CARNAVAL / コモエスタ 八重樫 / クンビア・キッド / DJ GONCHAN / ESNE BELTZA / ギャズ・メイオール / LOS RIZLAZ / MITSUKAZE / P.O.W ALL STAR DJS / PACHAMAMA / ルビ・フラッシュマン / THE RUDE PRESSURES / TOMMY FAR EAST / YIN YIN / and moreSAKURA CIRCUS

苗場音楽突撃隊 / EYRIE / THE FOREVER YOUNG / 片想い / 曇ヶ原 / NONE THE WiSER / ONI / る鹿 / SIX LOUNGE / Summer Eye / 東京初期衝動 / and more

PYRAMID GARDEN

クロワッサンサーカス / el tempo / 角銅真実 DUO(角銅真実&巌裕美子) / 加藤登紀子 / 河口恭吾 / and more

DAY DREAMING

DIGITALBLOCK DJS (CHOKO&DAIJIRO) / EMIRI / Mari Sakurai / PAS TASTA / Ryooky / TEITEI / TREKKIE TRAX CREW / and more

GAN-BAN SQUARE

DJ TASAKA / E.O.U / in the blue shirt / 石野卓球 / 菊地成孔 / NTsKi+Jinya(D.A.N.) / Seiho / SUGIURUMN / SUNSEAKER / TAKU INOUE / Tigerdisco / and more