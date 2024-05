2018年10月より活動を休止していた4人組ロックバンド・黒猫チェルシーから宮田岳(B)と岡本啓佑(Dr)が脱退。渡辺大知(Vo)と澤竜次(G)の2名体制にて、バンド名を「黒猫CHELSEA」に改めて活動を再開することを発表した。

黒猫チェルシーはメンバーの高校在学中の2007年3月に神戸で結成され、2010年5月にミニアルバム「猫Pack」でメジャーデビューを果たした。音源リリースやライブ活動を精力的に行い、多数のロックフェスにも出演してきたが、2018年10月をもって活動を休止しメンバー個々の活動に専念。渡辺は俳優としても活躍し、NHK連続テレビ小説「カーネーション」「まれ」「ちむどんどん」にも出演した。現在はNHK大河ドラマ「光る君へ」やフジテレビ系ドラマ「イップス」などに出演している。

メンバー4人は2023年初頭よりバンドの再始動に向けてスタジオに入っていたとのこと。その中で話し合いを重ねた結果、宮田と岡本の脱退が決定した。新体制となった黒猫CHELSEAは明日5月29日に、サポートメンバーとして藤本ひかり(B / ex. 赤い公園)、大谷ペン(Dr / ザ・ラヂオカセッツ)を迎えた2曲入りのシングル「きらーず」を配信リリースする。

シングルタイトル曲の「きらーず」は渡辺が作詞を、澤が作曲を手がけた楽曲。もう1曲の収録曲「グッバイノスタルジー、ハローデストロイ」は澤が作詞作曲を担当した。明日12:00にはYouTubeにて、渡辺が監督を務めた「きらーず」のミュージックビデオが公開される。

また7月13日には東京・新代田FEVERにて、新体制初のワンマンライブの開催も決定した。イープラスでは5月30日12:00から6月6日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。さらに7月16日には東京・荻窪TOP BEAT CLUBで行われるイベント「DECKREC NIGHT 25th Anniversary 2024」にも出演する。

黒猫CHELSEA 1stワンマンライブ“グッバイノスタルジー、ハローデストロイ”

2024年7月13日(土)東京都 新代田FEVER

<出演者>

黒猫CHELSEA

DECKREC NIGHT 25th Anniversary 2024

2024年7月16日(火)東京都 荻窪TOP BEAT CLUB

<出演者>

黒猫CHELSEA / THE LET'S GO's / and more

DJ:RUMI(MOONLIGHT CABARET)