セルビアサッカー協会は28日、来月に開幕するEURO2024に臨むセルビア代表メンバーの26名を発表した。
FIFAワールドカップには3度出場しているものの、EURO出場は旧ユーゴスラヴィア体制崩壊後初となるセルビア代表。チームを率いるのは、かつて母国を同大会8強に導いた“ピクシー”で、先日に現行契約を2026年まで延長したばかり。今大会はグループCに入り、イングランド代表、スロベニア代表、デンマーク代表と同居する。
28日に本大会に登録する26名のメンバーを発表した。ドラガン・ストイコヴィッチ監督は、MFネマニャ・グデリ（セビージャ）やMFフィリップ・コスティッチ（ユヴェントス）、FWドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス）らを順当に選出。また、昨夏に欧州からサウジアラビアへと渡ったMFセルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ（アル・ヒラル）とFWアレクサンダル・ミトロヴィッチ（アル・ヒラル）も名を連ねている。
26名のメンバーは、以下の通り。
▼GK
ヴァニャ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ（トリノ／イタリア）
プレドラグ・ライコヴィッチ（マジョルカ／スペイン）
ジョルジェ・ペトロヴィッチ（チェルシー／イングランド）
▼DF
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ（ザルツブルク／オーストリア）
ニコラ・ミレンコヴィッチ（フィオレンティーナ／イタリア）
ミロシュ・ヴェリコヴィッチ（ブレーメン／ドイツ）
スルジャン・バビッチ（スパルタク・モスクワ／ロシア）
ウロシュ・スパイッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）
ネマニャ・ストイッチ（TSC）
▼MF
サシャ・ルキッチ（フルアム／イングランド）
ネマニャ・グデリ（セビージャ／スペイン）
ネマニャ・マクシモヴィッチ（ヘタフェ／スペイン）
イヴァン・イリッチ（トリノ／イタリア）
スルジャン・ミヤイロヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）
セルゲイ・ミリンコヴィッチ・サヴィッチ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ドゥシャン・タディッチ（フェネルバフチェ／トルコ）
ラザール・サマルジッチ（ウディネーゼ／イタリア）
ヴェリコ・ビルマンチェヴィッチ（スパルタ・プラハ／チェコ）
フィリップ・コスティッチ（ユヴェントス／イタリア）
フィリプ・ムラデノヴィッチ（パナシナイコス／ギリシャ）
アンドリヤ・ジヴコヴィッチ（PAOKテッサロニキ／ギリシャ）
ミヤト・ガチノヴィッチ（AEKアテネ／ギリシャ）
▼FW
アレクサンダル・ミトロヴィッチ（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ（ユヴェントス／イタリア）
ルカ・ヨヴィッチ（ミラン／イタリア）
ペタル・ラトコフ（ザルツブルク／オーストリア）