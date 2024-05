8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージにて行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO」の第3弾出演アーティストが発表された。

今回の発表では8月16日にUVERworld、syrup16g、DISH//、ハンブレッダーズ、森山直太朗、RIZE、WurtS、17日に奥田民生、Omoinotake、小山田壮平、Kroi、Cody・Lee(李)、ゴスペラーズ、Saucy Dog、SHANK、菅田将暉、XIIX、Bialystocks、Billyrrom、the pillows、フレデリック、Hedigan's、ReNの計23組が追加された。このうちWurtSは通し券を持っている人が鑑賞できる“for CAMPERS”枠で出演する。

また出演発表済みのアーティストの日割りも公開された。チケットぴあでは明日5月29日12:00から6月2日23:59まで入場券の先行予約を受け付ける。

RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO

2024年8月16日(金)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

a flood of circle / ALI / UVERworld / 折坂悠太(band) / KID FRESINO / 奇妙礼太郎BAND / 女王蜂 / syrup16g / sumika / w.o.d. / DISH// / tonun / 怒髪天 / never young beach / Vaundy / ハルカミライ / BAND-MAID / ハンブレッダーズ / 羊文学 / 平井大 / フジファブリック(for CAMPERS) / THA BLUE HERB / moon drop / 森山直太朗 / RIZE / Lucky Kilimanjaro / 離婚伝説 / ROTH BART BARON(for CAMPERS) / WurtS(for CAMPERS) / and more



2024年8月17日(土)北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ

<出演者>

ammo / 泉谷しげる / indigo la End / 打首獄門同好会 / 奥田民生(弾き語り) / Omoinotake / 小山田壮平(band set) / 木村カエラ / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / Kroi / Cody・Lee(李) / ゴスペラーズ / KOTORI / ZION / Saucy Dog / SHE'S / SIX LOUNGE / SHANK / ズーカラデル / スガシカオ with FUYU / 菅田将暉 / スピッツ / XIIX / 東京スカパラダイスオーケストラ / THE BACK HORN / Bialystocks / ヒトリエ / Billyrrom / the pillows / 04 Limited Sazabys / Furui Riho / フレデリック / HEY-SMITH / Hedigan's / My Hair is Bad / YONA YONA WEEKENDERS / LiSA / ReN / Laura day romance / and more