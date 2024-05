井上雄彦が原作・脚本・監督を務めるアニメ映画「THE FIRST SLAM DUNK」が、8月13日に全国300館以上の劇場にて復活上映される。

2022年12月3日に公開され、本日5月28日時点で興収収入155億円を記録している「THE FIRST SLAM DUNK」。頭脳的なプレーと電光石火のスピードで相手を翻弄する湘北のポイントガード・宮城リョータの過去のエピソードを軸に、王者・山王工業に挑む湘北高校のインターハイでの戦いが描かれる。

復活上映を記念し、6月10日よりNetflixで日本独占配信されることが決定。「THE FIRST SLAM DUNK」が配信されるのはこれが初となる。

