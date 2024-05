【横須賀　グルメレポ】PIQUE MARCHE365日野比店-木質ペ…

横須賀野比海岸近くにある個性豊かなパン職人のいる小さなパン屋さん PIQUE MARCHE365日を紹介します。

ピケマルシェ365日とは

ピケマルシェ365日は一般社団法人トライパートナーよこすかが運営する、就労継続支援B型事業所です。

「社会人として当たり前に社会に出て自立して暮らす」

そんな想いを実現するために、重度の知的障がい者の保護者が中心となり設立、事業の運営をしています。

個性豊かなパン職人が毎日協力し合って自分たちの手でつくり、自分たちの手でお客様に、お届けしているパン屋さんです。

今回はピケマルシェ365日 野比店を紹介致します。

季節の美味しい!

店内には約30種類のシンプルな食パンから惣菜パン、焼菓子やデザートまで幅広く取り扱っています。

お野菜などは地元の農家さんから直接新鮮な食材を仕入れて使っているとのこと。

今の季節は筍!

一晩かけて丁寧に灰汁をとった筍を使用した惣菜パンが人気のようです。

また珍しい横須賀産の小麦粉を使用したパンもありました。

美味しそうな商品が沢山並んでいます。

デザートやサンドイッチは冷蔵ケースにもあります。

レジの近くにあるのでついつい手が伸びてしまいます。

人気のピケまるプリンは一週間ごとに味が変わり、訪れた時は美味しそうなチョコプリンでした。

他にもロイヤルミルクティーやココナッツなど週替わりで味が変わるのでいつ行っても、違う味の美味しいプリンが食べられるのは魅力的ですね!

特別に作業風景を撮影させていただきました。

一人一人の丁寧な作業。

この作業が美味しいパンの素となっているのだなと良くわかりました。

美味しいパンでランチタイム

訪れたのは開店直後で品揃えがとても豊富なタイミングに、お腹が空いてくる時間。

あれもこれもと悩みながら7点購入しました。

横須賀小麦のフォカッチャ(税込:380円)、メロンパン(税込:200円)、くまさんのチョコクリーム(税込:230円)、本日のピザ 筍とベーコン(税込:230円)

ピケまるサンド てりやき(税込:280円)、リュスティックサンド ホタテコロッケ(税込:300円)、季節のチーズケーキ 抹茶(税込:300円)

どれも美味しいのですが、ハード系のパンが大好きな私はリュスティックサンドをお勧めします。

皮はパリッ中はもっちりと美味しいリュスティックにたっぷりの具材が入っているので食べ応えはバツグンです!

今回はホタテフライを購入しましたが、筍と厚切りベーコンなど季節や日にちによって様々な種類のサンドがでますのでいつ来ても飽きずに楽しめます。

個性豊かなパン職人の作る美味しいパンは、お手頃な価格でいつ立ち寄っても新しい味を楽しめるのでお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

店舗紹介

【ピケマルシェ365日 野比店】

■住所:〒239-0841 神奈川県横須賀市野比3−26−35■電話番号:046-845-9729

■営業時間:11:00~17:00

■定休日:日曜、月曜、祝日(不定期)

■駐車場:3台分

※営業日、時間などが記載と異なる場合がございますのでご来店時は事前に店舗へご確認ください。

