【鎌倉 グルメレポ】咖喱檸檬（curry lemon）- たっぷり野…

目印はストライプの看板

鎌倉駅東口から徒歩1分。改札を出て、小町通りとは逆方面の右へ。

東急ストアまで行ったら突き当りをまた右へ曲がり、ケンタッキーやカラオケのまねきねこの並びのビルにお店はあります。

黄色と白のストライプの看板が目印です。

階段を上がって、2階へ。右手の木の扉を開けると、そこが、咖喱檸檬です。

扉を開けると、オーナーが爽やかに出迎えてくれます。

席は、手前に3~4席のカウンター、奥に5席あります。

全部グルテンフリーのスパイスカレー

メニューは、檸檬の定番カレーと季節のカレーの2種類。単品でも、あいがけでも注文可能です。

パクチーが苦手な方は、事前にパクチー抜きでの注文もできるので、ありがたいですね。

全部のメニューがグルテンフリーなので、グルテンフリーのお店を探している方にもおすすめです。

写真は、季節のカレーの牛挽きとココナツのレモングラスキーマ 1320円(税込み)

おすすめの頼み方は、”ご飯減らし野菜増し”0円(ごはん140g)です。

気になるメニューが多くて選べない時は、2種のあいがけもおすすめ。

「季節のカレー牛挽きとココナツのレモングラスキーマとしらす花山椒カレーのあいがけ」1430円(税込み)

フレンチ料理歴18年のオーナーが作るスパイスカレーは見た目も美しいのです。

「牛肉とパプリカ、夏野菜の田舎風カレー&スパイスチキンカレーのあいがけラッシーセット」1540円(税込み)

おすすめの食べ方

見た目が美しいカレーですが、食べるときは、カレーとアチャール(野菜)を混ぜるのがおすすめです。

スパイスが効いたカレー、大きめにカットされた野菜、パリパリの薄い豆粉チップスのパパド、ゆで卵のピクルス…

全部スプーンの中に乗せて、口に運ぶと、シャキシャキ、パリパリとした食感だけでなく、しっとりした舌ざわり。そこへ酸っぱさとピリ辛が加わる…

どれも味が喧嘩することなく、全部がきちんと馴染みながらも、順番に個性が際立っていく奥深さを感じます。

続いて、パクチーの爽やかさでリセット。その次はカレーだけを食べ、その次はかぼちゃと共に食べました。360度楽しみながら食べれる、エンターテインメントなスパイスカレーです。

辛さを足したい時は、ガラムマサラで。

食べ進める中盤でレモンをかけて、さらに爽やかさを足せるのもいい。

前日に飲みすぎたなって日もこのカレーなら、完食できてしまいそうです。スパイスの力は偉大であることを感じます。

最後は、ラッシーで口の中をさっぱりさせたら、この後の仕事もきっと頑張れるはず!

夜は少し暗めの照明で雰囲気を変えた立ち飲みビストロ「ランデブーデザミ」に変わります。

「立ち呑みでも美味しい料理とナチュラルワインを」をコンセプトに、コスパ抜群な本格ビストロが楽しめるお店です。

檸檬のスパイスカレーに魅了されたら、次はぜひこちらも。夜もオーナーの玉木さんがやさしく出迎えてくれます。

店舗情報

【店名】咖喱檸檬 curry lemon

︎住所:〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町1丁目4−24 2F ︎営業時間:11:00~15:00(14:30LO) ︎電話番号:0467-242-214

支払い方法

カード可(VISA、Master、JCB、AMEX、Diners)電子マネー可(交通系電子マネー(Suicaなど)、iD、QUICPay)QRコード決済可

アクセス

・鎌倉駅から徒歩1分(鎌倉駅から125m)

