村上春樹「自分で言うのもなんだけど、なかなか渋いラインアップです」自身のラジオ番組『村上RADIO』で“知る人ぞ知るソングライター” マット・デニスを特集

こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今夜は「マット・デニス・ソングブック」をお届けします。村上RADIO恒例のソングブック・シリーズ、モーズ・アリソン、レイ・チャールズ、ホーギー・カーマイケルに続いて、これで4回目です。自分で言うのもなんだけど、なかなか渋いラインアップですね。マット・デニス(Matt Dennis)、そんな名前聞いたこともないぞ、という方もきっと多くいらっしゃることでしょう。でもこの人、嚙めば嚙むほどじわっと味わいの出る素敵な名曲をいくつも書き残しています。都会的で洒落ていて、ユーモアとロマンスに溢れていて。そんなマット・デニスさんの音楽世界に耳を傾けてみてください。マット・デニスは1914年の生まれ、2002年に88歳で亡くなっています。1940年代~1950年代にかけて、作曲家にしてピアニスト、アレンジャー、そして歌手としても活躍しました。とても多作な方で、生涯に1,000を越える数の曲を作ったと言われています。ほとんど書き飛ばし状態だったんでしょうね。もちろんすべてが名曲というわけにはいきませんし、ジョージ・ガーシュインやアーヴィング・バーリンに並ぶような、歴史に残る偉大な作曲家とは呼べそうにありませんが、少なくとも1ダースは後世に残る名曲を書き残しています。それで、この1ダースほどがまた素晴らしいんです。知る人ぞ知るソングライター、マット・デニス。どうか皆さんも彼とお知り合いになってください。まずは作曲者マット・デニス自身の弾き語りから聴いてください。自作を集めて自分で歌ったアルバム『プレイズ・アンド・シングス』からのトラックです。曲は「Junior And Julie」、彼が自らピアノを弾いて歌います。歌もうまいんです、これが。ジュニアというのは語り手の息子の名前、ジュリーは娘の名前です。彼は2人のためにせっせと貯金をしています。ジュニアはやがて世間に名を知られた立派なお医者になるし、ジュリーは素敵なレディーになって、ホワイトハウスにお茶に招かれます。そうなる予定なんです。誇らしい父親……というところなんだけど、でもちょっと話が早すぎるかなと語り手は反省します。だって僕らは今日結婚したばかりなんだものね、と。とてもほのぼのとした素敵な歌であり、素敵な歌唱です。「Junior And Julie」はそれほど有名な曲ではありませんが、こちらはかなり有名です。「Will You Still Be Mine?(君はまだぼくのものでいてくれるだろうか?)」。マイルズ・デイヴィスやレッド・ガーランドが取り上げて演奏したので、ジャズ・ファンにもよく知られています。この曲は歌詞がすごく面白いんです。「長い歳月が流れても、それでも君はまだぼくのものでいてくれるだろうか」という歌なんだけど、その時代時代のネタを盛り込んでいろんな歌手が、歌詞を適当に変えて歌っています。たとえばですが、「マリリン・モンローが年老いてぺちゃパイになっても、君はまだぼくのものだろうか」とかね。このバディ・グレコの歌うライブ盤は1955年の録音ですが、ここでも時事ネタがふんだんに取り入れられています。今となってはなんのことだか、というものも多いんですけど、わかる方は笑ってください。バディ・グレコもマット・デニスと同じようにピアノの弾き語りの達者な才人でした。「(歌詞の中の)"When CONFIDENTIAL tell us the truth……、この"コンフィデンシャル"は嘘ばっかり書いている雑誌か新聞の名だけど、当時のことだから、いま聴いてもよくわかんないですね。CBSがなんとかっていう有名な司会者をクビにしたとか。誰だかわからないよね、いまでは」