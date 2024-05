【鎌倉 グルメレポ】インド・ネパール料理＆BAR ムスカン - ボリ…

大船駅西口、穴場のカレー店「ムスカン」

JR大船駅西口から徒歩約5分、柏尾川の橋を渡り左手(藤沢方面)へ進んでいくと、右手にインド&カレー料理屋の「ムスカン」が見えてきます。

離れたところに無料駐車場が1台分ありますので、詳細はスタッフの方に尋ねてみてください。

店内はテーブル席を中心に、家族連れでも、お一人様でも、カップルでも過ごしやすい雰囲気。

気さくなネパール人のオーナーさんが出迎えてくれます。

店内へ入ると右手には、カレー店では珍しく小上がりがあります。子連れの方にもおすすめです!

国旗や地図、ヒマラヤの写真など、ネパールの色々が詰まった額縁が店内に飾られています。

現地出身のオーナーさんがつくるお店ならではの異国感をぜひ楽しんでみてくださいね。

因みに、テラス席はワンちゃん連れOK!晴れた日とても気持ちよく、おすすめです。

ムスカンのランチメニュー

ムスカンのランチは、「野菜カレー」「マトンカレー」「シーフードカレー」「チキンカレー」「キーマカレー」「ほうれん草とチキンカレー」から選べるセットメニューが9種あります。

ライスは無料でサフランライスに変更できる他、ランチ限定でナン又はライスのおかわりが1回無料!お腹いっぱい食べられて、価格もリーズナブルな設定です。

2種のカレーセットで満腹ランチを堪能

Bセット ※カレー2種、ナン又はライス、サラダ(税込1,000円)を注文。筆者はプラス税込300円で変更できる「チーズナン」にしました!

和定食のセットで使われていそうなお盆と、カレーが盛られた器も和食器です。和とインド(ネパール)が混在しており、なんとも斬新な提供スタイルです。

チーズナンに、チキンカレーを付けてパクリ。チーズナンはほんのり甘みがあって、チキンカレーのコクたっぷりのルーとぴったりです。

因みに1辛~20辛まで、辛さの調整ができますが、こちらは2辛。中辛程度を希望の場合は2辛~3辛がおすすめのようですよ!

マトンカレーは味が濃いめで、チーズナンのマイルドさと良い塩梅でマッチしています。羊好きにはおすすめ!

こちらは、3辛のBセット。通常のナンで注文しましたがその大きさにびっくり!顔のサイズよりもはるかに大きいです。

カレーは、シーフードカレーとキーマカレーをチョイスしました。

筆者のイチオシは、キーマカレー!挽肉の旨味と3辛のほんのりピリリとスパイシーさがよく合います。

因みに3辛は、激辛好きさんには物足りないと思います。20辛まで調整できるので、チャレンジャーな方はぜひ試してみてください!

カレーのお供といえばラッシー!マンゴーラッシーとラッシー(プレーン)を注文しました。なんとランチドリンクは全て「税込100円」。破格のお値段でドリンクを楽しむことができるので、頼まなきゃ損!

飲むヨーグルトのように濃厚でトロリとした喉ごしがとても美味しいです。より甘くフルーティーな味わいを好む場合はマンゴーラッシーがおすすめです。他にもチャイやコーヒー、ウーロン茶などから選ぶことができます。

ネパール語(ヒンドゥー語)で「笑顔」の意である「ムスカン」。笑顔が素敵なオーナーさんとコスパ抜群のインド&ネパールカレー、ぜひ大船に来られた際は立ち寄ってみてくださいね!

店舗情報

【インド・ネパール料理&BAR ムスカン】

■住所:〒247-0072 神奈川県鎌倉市岡本2丁目2-1 DIKマンション大船117■電話番号:0467-45-4610■営業時間:11:00~15:00/17:00~22:00■定休日:月曜日※駐車場:有り(スタッフの方にお尋ねください。)※営業日など変更になる場合がありますので、ご注意ください。

