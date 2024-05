8月30日から9月1日にかけて埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されるアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」の出演アーティスト第4弾が発表された。

今回の発表では8月30日にでんぱ組.inc、UniteUp!、31日に岡咲美保、平野綾、9月1日に「邪神ちゃんドロップキック」のスペシャルユニット・邪神★ガールズ 生贄SUMMER、「勇気爆発バーンブレイバーン」のイサミ・アオ(CV:鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV:阿座上洋平)の計6組が追加された。さらに「アニサマ」最初で最後の出演となるでんぱ組.incのライブには、ゲストとして元メンバーの成瀬瑛美が参加。オーイシマサヨシのパフォーマンスにはREAL AKIBA BOYZがサポートで出演することも決まった。邪神★ガールズ 生贄SUMMERのメンバーは6月1、2日に東京・すみだ産業会館で行われるイベント「邪神ちゃんフェス2」内で発表される。

「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」のオフィシャルサイトでは6月9日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

でんぱ組.inc コメント

デビュー当時の目標の一つに「アニサマに出演する!」というものがありました。

全アニソン好きが盛り上がれるライブの出演者になれて嬉しいです!

でんぱ組.incも最高の夏の思い出になれるよう一生懸命歌います!

Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-

2024年8月30日(金)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

i☆Ris / Ave Mujica / ASCA / 伊東健人 / Aimer / オーイシマサヨシ / 大橋彩香 / きただにひろし / 楠木ともり / She is Legend / でんぱ組.inc / FIELD OF VIEW / Who-ya Extended / MindaRyn / Machico / 宮田俊哉(Kis-My-Ft2) / UniteUp! / and more



2024年8月31日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

愛美 / 伊藤美来 / 内田真礼 / 岡咲美保 / 小倉唯 / GRANRODEO / 鈴木このみ / 芹澤優 feat. MOTSU / 土岐隼一 / TrySail / 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ / 早見沙織 / 早見沙織 feat. HoneyWorks / 平野綾 / フラガリアメモリーズ / MyGO!!!!! / MASOCHISTIC ONO BAND / and more



2024年9月1日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

アイドルマスター シャイニーカラーズ / 蒼井翔太 / 亜咲花 / 北宇治カルテット / ZAQ / 邪神★ガールズ 生贄SUMMER / 鈴木愛奈 / 茅原実里 / 東山奈央 / TRUE / 南條愛乃 / 花澤香菜 / B小町 / fripSide / ブレイバーン(CV:鈴村健一) / イサミ・アオ(CV:鈴木崚汰)&ルイス・スミス(CV:阿座上洋平) / ReoNa / and more