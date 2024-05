Jリーグは27日、2024JリーグYBCルヴァンカップ プレーオフラウンドのTV放送・インターネット配信が決定したことを公式サイト上で発表した。

Jリーグ公式サイトが発表したルヴァンカップ プレーオフラウンドのTV放送・インターネット配信内容は以下のとおり。

■プレーオフラウンド

〈第1戦〉

開催日:6月5日(水)

◎柏 vs. 名古屋〔キックオフ:19:00/スタジアム:三協F柏/TV放送:フジテレビNEXT・スカパー!/インターネット配信:FOD・SPOOX・Lemino(録)〕

◎FC東京 vs. 広島〔キックオフ:19:00/スタジアム:味スタ/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

◎新潟 vs. 長崎〔キックオフ:19:00/スタジアム:デンカS/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

◎C大阪 vs. 町田〔キックオフ:19:00/スタジアム:ヨドコウ/TV放送:フジテレビTWO・スカパー!/インターネット配信:FOD・SPOOX・Lemino(録)〕

◎札幌 vs. 富山〔キックオフ:19:30/スタジアム:札幌ド/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

〈第2戦〉

開催日:6月9日(日)

◎町田 vs. C大阪〔キックオフ:14:00/スタジアム:Gスタ/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

◎富山 vs. 札幌〔キックオフ:14:00/スタジアム:富山/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

◎名古屋 vs. 柏〔キックオフ:16:00/スタジアム:豊田ス/TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX・Lemino(録)〕

◎長崎 vs. 新潟〔キックオフ:18:00/スタジアム:トラスタ/TV放送:フジテレビNEXT・スカパー!/インターネット配信:FOD・SPOOX・Lemino(録)〕

◎広島 vs. FC東京〔キックオフ:18:30/スタジアム:Eピース/TV放送:フジテレビTWO・スカパー!/インターネット配信:FOD・SPOOX・Lemino(録)〕