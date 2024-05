雪ノ下の本格タイ料理専門店

鎌倉屈指の観光地「鶴岡八幡宮」から徒歩約3分、雪ノ下エリアに本格タイ料理店「バーンウエンター」があります。

JR鎌倉駅東口から徒歩約13分と駅からは少し距離がありますが、若宮大路の賑やかな通りをウインドウショッピングしているとあっという間に到着します!

外壁やドアに施されているタイ国旗やオーナーご夫婦の似顔絵を目印にすると分かりやすいはずです。

店内は、和定食屋さんのような佇まい。テーブル席の他にもお座敷席が2テーブルあるので、子連れにもぴったり!

今回筆者は幼児の娘を連れての訪問でしたが、過ごしやすくてとても快適でした。

ホールとキッチンの仕切りとして、タイらしいオーナメントがあしらわれていました。

「和」の雰囲気の店内にも、随所に現地の趣が垣間見えます。

壺や絵画など、壁面の上部にも注目です。華美な装飾は少なく、どこか懐かしい、古き良きタイの風情を感じました。

「バーンウエンター」のメニュー

タイ料理として定番のグリーンカレーをはじめ、ガパオライスなどのご飯ものから、パッタイなど麺料理も豊富です!メニューは日本語の説明とともにタイの発音で書かれており、新鮮で面白い。

上記以外にも一品料理のサイドメニューがたくさんあるので、要チェックです。

ドリンクは、南国らしいココナッツジュースやライチジュース、アルコールは定番のシンハービールやチャーンビール、タイウイスキーなど。

おつまみとして相性が良さそうな一品料理が多数あるので、お酒も進むはず!

タイ版おふくろの味。定番もサイドもおすすめ!

まず運ばれてきたのは、生春巻き(ポーピアソット:税込890円)。甘辛いチリソースが別で添えてあります。

キャベツなど葉野菜のサラダもたっぷり盛ってあり、しっかりビタミン補給できます。前菜としてももってこい。

色鮮やかな切り口が美しく、これぞ萌え断。エビ、かにかまぼこ、キュウリやニンジンなどの新鮮野菜がギュッと詰まっています。

野菜のシャキっ、エビのぷりっ、皮のもちっとしっとりした食感が楽しい生春巻き。さっぱりしているけれど食べ応えがあります!チリソースをつけると一気に東南アジア感が増して美味です。

春巻き好きな筆者、揚げたタイ風春巻き(ポーピアトート:税込890円)も注文しました。こちらも別添えのチリソースと、サラダが付いてきます。

食べやすいように、1本を半分にカットしてくれています。

豚肉と春雨、人参やたけのこなど、具がたっぷり。サクっと揚げたて衣と具の旨味が優しく、ほっこりします。

そのままでも充分美味しいですが、甘めのチリソースを付けてもグッド。ビールとも相性抜群!

お好みでトウガラシ(写真左)とナンプラー(写真右)をかけるのもおすすめです。

東南アジア系の料理にナンプラーを合わせると、異国の地へ脳内トリップできるのが不思議。

メインは、エスニック料理の代表格ともいえるグリーンカレー(ゲーンキオワーン:税込990円)。ライス付きです。ココナッツの香りが芳しい!

鶏肉にナス、筍やパプリカ、ピーマンなど大きめにカットされた具材がごろごろ。ルーはほんのり塩味があってスパイシー。でもココナッツのマイルドな優しさもあって、病みつきになる味!

異国の料理であるのに、何故か懐かしい気持ちになるのは、穏やかな人柄のオーナーシェフ、ウエンさんの愛情たっぷりだからでしょうか。

奥さまのターさんも、入店時からお母さんのような温かさと笑顔を見せてくれます。そんなホッと安らぐ本格タイ料理屋の「バーンウエンター」。

テイクアウトをやっているので、タイの家庭の味が食べられるのも嬉しい!ぜひ鎌倉市民の方、観光の方も訪れてみてくださいね。

店舗情報

【バーンウエンター】

■住所:〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下3丁目3-26■電話番号:0467-23-6717■営業時間:11:30~14:30/17:00~21:00■定休日:木曜※駐車場:無し※営業日など変更になっている場合がありますので、ご注意ください。

The post 【鎌倉 グルメレポ】バーンウエンター - タイ出身ご夫婦(ウエンさん&ターさん)の愛情飯がウマイ!本場の味を堪能しよう。 first appeared on 湘南人.