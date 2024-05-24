Nissyの全国6大ドームツアー「Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR」の開催が発表された。
2023年8月にソロ活動10周年を迎えたNissy。このたび発表されたドームツアーは、10周年のファイナルを飾るツアーとして実施される。なおソロアーティストが2度目の全国6大ドームツアーを実施するのは、Nissyが初めて。
11月16日の埼玉・ベルーナドーム公演を皮切りに、2025年3月15日の北海道・札幌ドーム公演まで、全国6都市で11公演が行われる今回のツアー。チケット販売などの詳細は追ってアナウンスされる。
Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR
2024年11月16日（土）埼玉県 ベルーナドーム
2024年11月17日（日）埼玉県 ベルーナドーム
2024年12月28日（土）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
2024年12月29日（日）愛知県 バンテリンドーム ナゴヤ
2025年1月18日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2025年1月19日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2025年2月1日（土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡
2025年2月2日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡
2025年2月19日（水）東京都 東京ドーム
2025年2月20日（木）東京都 東京ドーム
2025年3月15日（土）北海道 札幌ドーム