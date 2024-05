BABYMETAL×エレクトリック・コールボーイ、奇跡のコラボ曲リリース

BABYMETALとエレクトリック・コールボーイが、奇跡のコラボレーション楽曲「RATATATA」を全世界同時リリースした。

【写真をすべて見る】「NEX_FEST」のステージに立つBABYMETAL

メタルコア/エレクトロニコア界で、その名が知れ渡ったドイツのパーティ・バンド”エレクトリック・コールボーイ”。両バンドのスタイルを巧みに融合させたこの楽曲は、双方の世界をシームレスに織り交ぜ、爽快で新しい限界へと音楽を押し上げている。

そして日本時間5月24日(金)午前0時からBABYMETALオフィシャルYouTubeチャンネルにてMusic Videoがプレミアム公開されることも発表された。

■BABYMETAL コメント

”Unbeatable!

Lets ”Fu Fu” together with RATATATA♪”

「BABYMETAL×ELECTRIC CALLBOY=最強!

みんなでRATATATAでFu Fuしようね♪」

■Electric Callboy コメント

”Working with BABYMETAL was so much fun. We joined our creative forces and, in the end, we brought together the best of both worlds. We love RATATATA!”

「BABYMETALとのコラボはすごく楽しかった。お互いの創造力を合わせて、最終的には両方の世界のベストなところをひとつにしたんだ。〈RATATATA〉最高!」

<リリース情報>

BABYMETAL×エレクトリック・コールボーイ

「RATATATA」

https://SonyMusicJapan.lnk.to/RATATATA

BABYMETAL HP https://babymetal.com/