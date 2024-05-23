日本テレビ主催のダンスコンテスト「THE DANCE DAY」決勝大会の模様が5月27日に同局にて放送される。この決勝での特別企画「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」の詳細が発表された。

「THE DANCE DAY」は“ただ、楽しませた人の勝ち”というルールのもと、日本全国からジャンルやプロアマ問わずさまざまなダンサーを募集して優勝を競い合うダンスの祭典。「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」はSKY-HIが手がけるダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」とのコラボレーション企画で、K（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、 RAN（ME:I）、RIEHATAが参加し、グループの垣根を超えた一夜限りのステージを披露する。

本企画では、K、SEITO、世界、高橋、TAKAHIRO、松井、RANによるBTS「Dynamite」、高橋とRIEHATAによるKing & Prince「ichiban」や、K、SEITO、世界、TAKAHIRO、松井、RANによるEXILE「Rising Sun」のステージの模様をオンエア。またSOTAとRIEHATAは、昨年末に行われた「D.U.N.K. Showcase」でも2人で披露した「Back On The Stage」を、SKY-HIは「D.U.N.K.」プロジェクトの同名のテーマソングを本企画に参加するすべてのアーティストとパフォーマンスする。

日本テレビ系「THE DANCE DAY」

2024年5月27日（月）19:00～

＜出演者＞

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：KATSU ONE / shoji（s**t kingz） / TAKAHIRO / 仲宗根梨乃 / ユンホ（東方神起） / RIEHATA

大会サポーター：伊原六花 / K（&TEAM） / 世界（FANTASTICS） / 高橋海人（King & Prince） / 滝沢カレン / チョコレートプラネット / RAN（ME:I）

SPパフォーマンス：K（&TEAM） / SEITO（MAZZEL） / 世界（FANTASTICS） / SKY-HI / SOTA（BE:FIRST） / 高橋海人（King & Prince） / TAKAHIRO / 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） / RAN（ME:I） / RIEHATA





「THE DANCE DAY × D.U.N.K. 最強ダンサーコラボメドレー」披露曲

BTS「Dynamite」

参加者：K（&TEAM） / SEITO（MAZZEL） / 世界（EXILE/FANTASTICS） / 高橋海人（King &Prince） / TAKAHIRO / 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） / RAN（ME:I）

「Back On The Stage」

参加者：SOTA（BE:FIRST） / RIEHATA

King & Prince「ichiban」

参加者：高橋海人（King &Prince） / RIEHATA

EXILE「Rising Sun」

参加者：K（&TEAM） / SEITO（MAZZEL） / 世界（EXILE、FANTASTICS） / TAKAHIRO / 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） / RAN（ME:I）

SKY-HI「D.U.N.K.」

参加者：SKY-HI / オールラインナップ

※高橋海人の高ははしごだかが正式表記。