スコットランドサッカー協会は22日、EURO2024に臨む同国代表の予備メンバー28名を発表した。

2大会連続のEURO出場となるスコットランド代表はグループAに入っており、6月14日の開幕戦で開催国のドイツ代表、同19日にスイス代表、同23日にハンガリー代表と対戦する。なお、大会前には同3日にジブラルタル代表と、同7日にフィンランド代表と国際親善試合を予定している。

そんなスコットランド代表を率いるスティーブ・クラーク監督がEURO2024にのぞむ予備メンバー28人を発表した。

リヴァプールに所属するDFアンドリュー・ロバートソンをはじめ、今季はアーセナルからのレンタルでレアル・ソシエダでプレーしたDFキーラン・ティアニーや今季マンチェスター・ユナイテッドで公式戦42試合に出場し10ゴール3アシストを記録したMFスコット・マクトミネイなどが順当に名を連ねた。また、リヴァプール所属の18歳FWベン・ドークも招集されている。

今回発表されたスコットランド代表予備メンバー28名は下記の通り。

■スコットランド代表

▼GK

ザンダー・クラーク（ハーツ）

クレイグ・ゴードン（ハーツ）

アンガス・ガン（ノリッジ ／イングランド）

リアム・ケリー（マザーウェル）

▼DF

リアム・クーパー（リーズ・ユナイテッド／イングランド）

グラント・ハンリー（ノリッジ／イングランド）

ジャック・ヘンドリー（アル・イテファク／サウジアラビア）

スコット ・マッケンナ（コペンハーゲン／デンマーク）

ロス・ マクローリー（ブリストル／イングランド）

ライアン・ポーテアス（ワトフォード／イングランド）

アンソニー ・ラルストン（セルティック）

アンドリュー・ロバートソン（リヴァプール／イングランド）

ジョン・サウター（レンジャーズ ）

グレッグ・テイラー（セルティック）

キーラン ・ティアニー（レアル・ソシエダ／スペイン）

▼MF

スチュアート・アームストロング（サウサンプトン／イングランド）

ライアン・クリスティー（ボーンマス ／イングランド）

ビリー・ギルモア（ブライトン／イングランド）

ライアン・ジャック（レンジャーズ）

ジョン・マッギン（アストン・ヴィラ／イングランド）

カラム・マクレガー （セルティック）

ケニー・マクリーン（ノリッジ ／イングランド）

スコット ・マクトミネイ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

▼FW

チェ・アダムス（サウサンプトン／イングランド）

ベン・ドーク（リヴァプール／イングランド）

リンドン・ダイクス（QPR／イングランド）

ジェームズ・フォレスト（セルティック）

ローレンス・シャンクランド（ハーツ）