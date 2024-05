GANG PARADEの配信アルバム「AVANTGARDE PARADE TOUR」が本日5月22日にリリースされた。

GANG PARADEが6月から開催する全国ツアー「AVANTGARDE PARADE TOUR」のタイトルを冠した本作は、本日CDリリースされたシングル「パショギラ / 躍動 / ROCKを止めるな!!」の収録曲や、ツアーのいずれかの公演で披露される予定の既存曲を含む計50曲入り。ツアーに参加予定のファンはこのアルバムで予習をしつつ、ライブ開催を楽しみに待とう。

ツアー「AVANTGARDE PARADE TOUR」のチケットは、チケットぴあにて販売中。入場時に学生証を提示すると、中学生は4000円、高校生は2000円がキャッシュバックされる。

GANG PARADE「AVANTGARDE PARADE TOUR」収録曲

01. パショギラ

02. 躍動

03. ROCKを止めるな!!

04. ソムニウム

05. アイシテ

06. さよならメトロポリス

07. Priority

08. ENJOY OUR PARADE

09. Anything Goes!!!!

10. エキゾチックアニマル

11. 限界少女

12. MELT

13. Period(13SOUL ver.)

14. 大事な歌(13SOUL ver.)

15. Youth Song(13SOUL ver.)

16. visions(13SOUL ver.)

17. 消えないもの(13SOUL ver.)

18. お願い(13SOUL ver.)

19. 終わらない旅(13SOUL ver.)

20. BRIGHT FUTURE, YOUR SMILE(13SOUL ver.)

21. 優しい風に吹かれて(13SOUL ver.)

22. merry bad end(13SOUL ver.)

23. Dear(13SOUL ver.)

24. そんなんじゃベイビー(13SOUL ver.)

25. GORI GORI(13SOUL ver.)

26. OK(13SOUL ver.)

27. Rebirth(13SOUL ver.)

28. マジ神(13SOUL ver.)

29. 赤ちゃん(13SOUL ver.)

30. FiX YOUR TEETH(13SOUL ver.)

31. FAKE AND FANTASY(13SOUL ver.)

32. らびゅ(13SOUL ver.)

33. Wake up Beat!(13SOUL ver.)

34. 本当に僕が生きたかったのはこんなんじゃ無え!(13SOUL ver.)

35. Dreamer(13SOUL ver.)

36. Jealousy Marionnette(13SOUL ver.)

37. Message(13SOUL ver.)

38. BOND(13SOUL ver.)

39. GANG 2(13SOUL ver.)

40. 来了(13SOUL ver.)

41. Are you kidding?(13SOUL ver.)

42. Beyond the Mountain(13SOUL ver.)

43. Barely Last(13SOUL ver.)

44. don’t forget me not(13SOUL ver.)

45. who am I ?(13SOUL ver.)

46. 3rd FLOOR BOYFRIEND(13SOUL ver.)

47. NEON(13SOUL ver.)

48. Alarm(13SOUL ver.)

49. 盗られそう(13SOUL ver.)

50. too misery(13SOUL ver.)

AVANTGARDE PARADE TOUR

2024年6月1日(土)北海道 札幌PENNY LANE24

2024年6月8日(土)愛知県 THE BOTTOM LINE

2024年6月9日(日)静岡県 SOUND SHOWER ark

2024年6月15日(土)大阪府 BananaHall

2024年6月16日(日)滋賀県 滋賀U★STONE

2024年6月21日(金)宮城県 Rensa

2024年6月23日(日)福岡県 DRUM Be-1

2024年6月30日(日)神奈川県 Yokohama Bay Hall

2024年7月8日(月)東京都 LIQUIDROOM