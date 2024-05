ADAM atが7月20、21日に静岡・浜名湖ガーデンパークで入場無料の屋外フェス「ADAM FEST 2024」を開催する。

2018年よりADAM atの地元・静岡にある浜名湖ガーデンパークで実施されてきた主催フェス「INST-ALL FESTIVAL」が、今年は装いを新たに「ADAM FEST」として行われることに。ゲストとして初日にEGG BRAIN、四星球、バックドロップシンデレラ、カルモニカ from Calmera、2日目にJABBERLOOP、SCOOBIE DO、NUBO、MAYSON's PARTYがラインナップされた。WIZYでは、本イベントの支援者を募るクラウドファンディングプロジェクトを展開中。

なおADAM atは本日5月22日にニューシングル「Silent World feat. KYONO, Ryu(Ryu Matsuyama)」を配信リリース。今作はKYONO、Ryu Matsuyamaの2人をボーカリストに迎えた“ピアノハードコア”の楽曲となっている。

ADAM FEST 2024

2024年7月20日(土)静岡県 浜名湖ガーデンパーク

<出演者>

ADAM at / EGG BRAIN / 四星球 / バックドロップシンデレラ / カルモニカ from Calmera



2024年7月21日(日)静岡県 浜名湖ガーデンパーク

<出演者>

ADAM at / JABBERLOOP / SCOOBIE DO / NUBO / MAYSON's PARTY