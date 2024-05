【茅ヶ崎　グルメレポ】肉の老舗 香川屋分店-茅ヶ崎で昔から人気の旨味…

今回訪れたのは茅ヶ崎市のラチエン通り沿いにある肉の老舗香川屋分店です。

こちらのお店、本店は同じ茅ヶ崎市の南湖にあるとのこと。

看板メニューのメンチカツはとても人気で、度々メディア等にも出ています。

お店の中に入ると有名人がこちらのお店に訪れた時の写真やサインが沢山飾られていました。

毎週土曜日はメンチカツが170円(税込)から150円(税込)に割引される特売日。取材に訪れた日も土曜日で、お客さんが絶えず訪れていました。

レジの横にあるキッチンでお惣菜を揚げているので、揚げてまだ間もない温かくて衣がサクサクのメンチカツを食べることができます。

このメンチカツ、一般的なメンチカツよりも一回り大きいビッグサイズ。ボリューム満点なはずなのにペロリと一つ食べられるのが不思議です。

中には大きめに切られた玉ねぎとジューシーなお肉がたっぷり入っており、一口食べればコクのある旨味と甘みが口の中に広がります。

しっかりと味がついているためソースをかけずにそのまま食べることができ、美味しいお肉の味をそのまま味わえるのが嬉しいです。

茅ヶ崎を拠点に活動していた芥川賞作家の開高健も、このお店のメンチカツを買いによく訪れていたとのこと。

昔から茅ヶ崎の皆さんに愛されていたメンチカツなのですね。

筆者もこちらのお店でメンチカツを食べてからメンチカツの美味しさを知り、メンチカツが大好きになりました。

メンチカツ以外にも様々なお惣菜がショーケースに並んでおり、どれも美味しそうです。

シューマイは50円(税込)。サイズが大きいのにこの価格は嬉しいですね。

こちらのシューマイもさすがお肉屋さんのシューマイ、肉の旨味が違います。食べごたえもありご飯が進みそうな一品。

チキンカツ120円(税込)はお肉が柔らかく、鶏の風味豊かな味。ヘルシーなチキンカツが食べられるのも嬉しいですね。

その他にも焼豚やコロッケ等沢山のお惣菜がショーケースに並んでいました。

メンチカツが好きな方にはもちろん、湘南に住んでいる方々に味わっていただきたい筆者おすすめのメンチカツ。

皆さんも是非一度こちらのお店を訪れてみてくださいね。

店舗紹介

【肉の老舗 香川屋分店(ニクノシニセ カガワヤブンテン)】

住所:神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5-15-65

電話番号:0467-83-1312

営業時間:10:00〜18:00

火曜・日曜・祝日定休日

