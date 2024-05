「ガンダム」シリーズとFPSゲーム「CALL OF DUTY(コール オブ デューティ)」シリーズが6月2日よりコラボレート。「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツをモチーフとした新しいスキンなどのダウンロードコンテンツが、ゲーム内に登場する。

「ガンダム」シリーズとのコラボは「CALL OF DUTY : MODERN WARFARE 3」「CALL OF DUTY : WARZONE」「CALL OF DUTY : WARZONE MOBILE」で実施。ゲーム内でモビルスーツのような見た目のキャラクターを操作できるようになるスキンには「機動戦士ガンダム」に登場するガンダム、シャア専用ザクII、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」に登場するガンダム・エアリアルが用意された。このスキンをはじめ、オペレータースキン、武器設計図、フィニッシュムーブ、デカール、ステッカーなどが同梱されるバンドル3種が期間限定で販売される。

(c)SOTSU・SUNRISE (c)SOTSU・SUNRISE・MBS (c) 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.