【中間発表】プロ野球オールスターゲーム2024出場選手、ファン投票結果＜…

プロ野球 最新情報

「マイナビオールスターゲーム2024」が7月23、24日にエスコンフィールドHOKKAIDO（第1戦）、明治神宮野球場（第2戦）で行われる。開催に先立ち、出場選手のファン投票が実施され、投票の中間発表が行われれている。パシフィック・リーグの結果は、以下のとおり。





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■選出規定数

ファン投票終了時点（6月23日）で、2023年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていることが条件となる。

・投手として5試合以上登板または10投球回以上

・野手として10試合以上出場または20打席以上



先発投手







1 山﨑 福也 F 11,904



2 佐々木 朗希 M 7,113

3 Ｌ．モイネロ H 6,077

4 今井 達也 L 5,428

5 宮城 大弥 B 4,992

6 伊藤 大海 F 3,935

7 早川 隆久 E 1,522

8 小島 和哉 M 1,435

9 山下 舜平大 B 1,034

10 平良 海馬 L 863







中継ぎ投手

1 河野 竜生 F 12,714



2 松本 裕樹 H 9,413

3 Ａ．マチャド B 9,125

4 甲斐野 央 L 6,966

5 澤村 拓一 M 4,566











抑え投手

1 田中 正義 F 19,865



2 則本 昂大 E 11,819

3 Ｒ．オスナ H 6,991

4 平野 佳寿 B 6,584

5 Ａ．アブレイユ L 1,776









捕手







1 田宮 裕涼 F 24,435



2 森 友哉 B 8,831

3 甲斐 拓也 H 6,600

4 佐藤 都志也 M 3,346

5 古賀 悠斗 L 2,976







一塁手

1 Ａ．マルティネス F 17,482



2 山川 穂高 H 12,767

3 Ｎ．ソト M 11,196

4 頓宮 裕真 B 4,427

5 阿部 寿樹 E 1,422











二塁手

1 外崎 修汰 L 10,467



2 牧原 大成 H 10,380

3 上川畑 大悟 F 9,696

4 藤岡 裕大 M 6,423

5 小深田 大翔 E 3,847











三塁手

1 郡司 裕也 F 21,610



2 宗 佑磨 B 8,637

3 浅村 栄斗 E 8,544

4 栗原 陵矢 H 6,724

5 中村 奨吾 M 1,662



遊撃手

1 紅林 弘太郎 B 13,787



2 源田 壮亮 L 11,772

3 水野 達稀 F 9,676

4 今宮 健太 H 6,189

5 村林 一輝 E 4,802



















外野手

1 柳田 悠岐 H 26,389

2 万波 中正 F 25,771

3 近藤 健介 H 23,025



4 周東 佑京 H 14,705

5 松本 剛 F 12,425

6 辰己 涼介 E 5,983

7 中川 圭太 B 5,496

8 岡 大海 M 5,217

9 五十幡 亮汰 F 4,554

10 西川 龍馬 B 4,214











DH







1 Ｌ．セデーニョ B 11,858



2 中村 剛也 L 11,202

3 Ｇ．ポランコ M 10,164

4 Ｆ．レイエス F 5,601

5 Ａ．ウォーカー H 3,033























【了】