【中間発表】プロ野球オールスターゲーム2024出場選手、ファン投票結果＜…

「マイナビオールスターゲーム2024」が7月23、24日にエスコンフィールドHOKKAIDO(第1戦)、明治神宮野球場(第2戦)で行われる。開催に先立ち、出場選手のファン投票が実施され、投票の中間発表が行われれている。セントラル・リーグの結果は、以下のとおり。





■選出規定数

ファン投票終了時点(6月23日)で、2023年度公式戦において以下のいずれかの規定数を満たしていることが条件となる。

・投手として5試合以上登板または10投球回以上

・野手として10試合以上出場または20打席以上



先発投手







1 才木 浩人 T 8,532



2 菅野 智之 G 5,663

3 東 克樹 DB 5,515

4 山﨑 伊織 G 4,768

5 村上 頌樹 T 4,128

6 吉村 貢司郎 S 3,198

7 小笠原 慎之介 D 2,768

8 森下 暢仁 C 2,496

9 床田 寛樹 C 2,405

10 戸郷 翔征 G 2,114



中継ぎ・抑え





中継ぎ投手

1 岩崎 優 T 10,514



2 西舘 勇陽 G 9,902

3 森原 康平 DB 6,385

4 島内 颯太郎 C 5,084

5 木澤 尚文 S 4,541











抑え投手

1 R.マルティネス D 23,675



2 大勢 G 6,097

3 J.ゲラ T 5,393

4 栗林 良吏 C 5,282

5 山﨑 康晃 DB 4,222



野手



捕手







1 山本 祐大 DB 17,539



2 中村 悠平 S 7,150

3 坂本 誠志郎 T 6,366

4 大城 卓三 G 5,238

5 小林 誠司 G 4,625





一塁手・二塁手





一塁手

1 岡本 和真 G 24,133



2 J.オスナ S 8,017

3 中田 翔 D 7,572

4 大山 悠輔 T 5,854

5 T.オースティン DB 2,361











二塁手

1 牧 秀悟 DB 18,190



2 中野 拓夢 T 10,319

3 吉川 尚輝 G 8,024

4 田中 幹也 D 5,766

5 山田 哲人 S 4,359





三塁手・遊撃手







三塁手

1 村上 宗隆 S 24,154



2 坂本 勇人 G 9,220

3 宮﨑 敏郎 DB 7,329

4 佐藤 輝明 T 4,317

5 高橋 周平 D 2,435











遊撃手

1 長岡 秀樹 S 11,749



2 村松 開人 D 10,749

3 門脇 誠 G 9,034

4 小園 海斗 C 7,702

5 木浪 聖也 T 6,288





外野手





外野手

1 近本 光司 T 24,696

2 細川 成也 D 23,021

3 筒香 嘉智 DB 19,220



4 D.サンタナ S 16,061

5 度会 隆輝 DB 11,254

6 森下 翔太 T 10,257

7 秋山 翔吾 C 6,010

8 丸 佳浩 G 5,841

9 前川 右京 T 4,370

10 萩尾 匡也 G 4,168





















