5月16日は松尾芭蕉が奥の細道に旅立ったことから“旅の日”に制定されています。多くの人にとって人生における大切な要素である“旅”。5月16日にスタートしたこの連載では、旅好き / ツアーなどで各地を飛び回るアーティストに、旅先での思い出やとっておきのスポットを教えてもらいます。第5回は、「埃まみれのハイエースに乗って 今日もどこかの町へと走る」(「ハイエース」)と歌うライブバンド・フラワーカンパニーズの鈴木圭介さんが登場。鈴木さんセレクトの“移動中に聴きたい旅プレイリスト”とともにお楽しみください。

これまでに旅した場所で、特に印象に残っている場所とその理由

かなり忘れてしまっていますが、ついこないだツアーで行った尾道はよかったです。

街の風景、ムード、サイズ感、時間の流れ方、すべてが心地よくて、また行きたいなと思いました。

旅先で実際にあった忘れられないエピソード

これもかなり忘れてしまっていますが、15年以上前に京都のホテルからいつもお世話になっている磔磔というライブハウスへ向かう途中で迷子になってしまい、普通なら5、6分で着くはずのところ、1時間近く彷徨い、最後にはメンバーに電話をして迎えに来てもらったことがありました。

本当は人に教えたくない、お気に入りのスポットやお店

出雲のライブハウス・APOLLOの隣にあるスーパーマーケット「おだ」。

すべてが激安。にぎり寿司10貫入っていて、299円。普通においしい。

欠かせない旅のお供

ひざかけ、入浴剤、カイロ、湿布、文庫本ぐらいかな。

旅の魅力

発見と発散と交流と孤独ですかね。

移動中に聴きたい旅プレイリスト Selected by 鈴木圭介

01. Hot Legs / ロッド・スチュワート

02. Tora, Tora, Tora(Out with the Boys) / ロッド・スチュワート

03. Stone Cold Sober / ロッド・スチュワート

04. Better Off Dead / ロッド・スチュワート

05. Ain't Love a Bitch / ロッド・スチュワート

06. The Killing of Georgie(Pt.I and II) / ロッド・スチュワート

07. Baby Jane / ロッド・スチュワート

08. Tonight I'm Yours(Don’t Hurt Me) / ロッド・スチュワート

09. Only a Boy / ロッド・スチュワート

10. Tonight’s The Night(Gonna Be Alright) / ロッド・スチュワート

鈴木圭介

1969年生まれ。1989年に結成されたロックバンド・フラワーカンパニーズのボーカル。1995年にアルバム「フラカンのフェイクでいこう」でメジャーデビューを果たす。2004年発表の楽曲「深夜高速」は多くのロックファンから愛され続け、2009年には「深夜高速」をさまざまなアーティストがカバーしたコンピレーションアルバム「深夜高速 -生きててよかったの集い-」がリリースされた。2015年12月に自身初となる日本武道館公演「フラカンの日本武道館 ~生きててよかった、そんな夜はココだ!~」を開催。2017年6月には自主レーベル「チキン・スキン・レコード」を立ち上げた。2024年3月に30thシングル「アメジスト / ハートのレース」と配信シングル「ディスイズナゴヤ」を同時リリース。同月から7月にかけて結成35周年ツアー「今が旬」を開催している。

