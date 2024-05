Aile The Shota、Zepp Haneda公演より新曲｢NEBULA｣ライブ映像公開

Aile The Shotaが、3⽉28⽇(⽊)にZepp Hanedaで開催された「PANDORA organized by Aile The Shota」より、「NEBULA」のライブ映像を公開した。

【写真を見る】「PANDORA organized by Aile The Shota」

「NEBULA」は4⽉19⽇にリリースされた新曲4曲が収録されたEP『omen』の1曲となっており、疾⾛感のあるダンスミュージックが印象的かつ、Aile The Shotaの⾳楽性・アティチュードが伝わる楽曲となっている。

また、本⽇より7⽉7⽇福岡・DRUM LOGOSを⽪切りに全国6都市6公演を巡るツアー「Aile The Shota Oneman Tour 2024」の最速プレオーダー先⾏受付が開始された。2025年3⽉16⽇(⽇)に控える東京ガーデンシアターでの単独公演に続き、⾃⾝最⼤規模のツアーとなっている。

<リリース情報>

Aile The Shota

EP『omen』

配信中

https://lnk.to/ATS_omen

=収録楽曲=

1. Villains feat. edhiii boi, Novel Core (Prod. Yohji Igarashi)

2. hungover feat. Kenya Fujita (Prod. VLOT)

3. new blood feat. Maddy Soma (Prod. Yohji Igarashi)

4. NEBULA (Prod. VLOT)

<ライブ情報>

「Aile The Shota Oneman Tour 2024」

【福岡】

2024年7⽉7⽇(⽇)DRUM LOGOS

【宮城】

2024年7⽉11⽇(⽊)仙台Rensa

【愛知】

2024年7⽉15⽇(⽉・祝)名古屋 DIAMOND HALL

【北海道】

2024年7⽉20⽇(⼟) 札幌 PENNY LANE24

【⼤阪】

2024年7⽉28⽇(⽇)なんばHatch

【東京】

2024年8⽉2⽇(⾦)Zepp Haneda(TOKYO)

<チケット種別・料⾦>

整理番号付き⾃由:¥5,500 (税込)

最速プレオーダー先⾏

https://eplus.jp/ailetheshota2024/

HP:https://ailetheshota.tokyo/