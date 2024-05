8月31日に新潟・HARD OFF ECOスタジアム新潟で開催されるライブイベント「音楽と髭達 2024-END OF SUMMER-」の出演アーティストとタイムテーブルが発表された。

今年の出演アーティストはNiziU、Saucy Dog、My Hair is Bad、ハルカミライ、10-FEET、MY FIRST STORY、EXILE、スキマスイッチ、BE:FIRST。EXILEはAKIRA、TAKAHIRO、KENCHI、TETSUYA、NESMITH、SHOKICHIの6人編成で出演する。トップバッターとして登場するのはNiZiUで、トリはBE:FIRSTが務める。

キョードー北陸のチケット予約サイト「ホクチケドットコム」では6月4日まで、チケットの先行抽選予約を受付中。

音楽と髭達 2024-END OF SUMMER-

2024年8月31日(土)HARD OFF ECOスタジアム新潟

<出演者>

