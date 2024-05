JUN SKY WALKER(S)が9月から初の対バンツアー「狼煙上がる時」を開催する。

本日5月19日に東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)でデビュー35周年ツアー「35th Anniversary Tour 2023-2024 STAND BY YOU」の最終公演を行ったJUN SKY WALKER(S)。彼らにとって初の対バンツアーは、メンバーが敬愛する若手から同世代までのバンドを迎えて全国6カ所で開催される。

ツアー前半となる9月28日の神奈川・F.A.D YOKOHAMAにはSA、10月13日の大阪・梅田CLUB QUATTROにはハルカミライ、11月1日の長野・NAGANO CLUB JUNK BOXにはROTTENGRAFFTYがゲスト出演。チケット情報や、ツアー後半のゲストは追ってアナウンスされる。

森純太(G)コメント

時代の流れがそうであったように、デビューしてからほとんどをワンマンLIVEで過ごして来た。

これからはもっと刺激を受けて、違う景色を見ながらやるべきだと思ったんだ。

年齢や音楽性なんて関係ない。

音楽で生きてる事が好きな連中とどんどん繋がっていきたい。

JUN SKY WALKER(S) 対バンツアー2024 狼煙上がる時

2024年9月28日(土)神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / SA



2024年10月13日(日)大阪府 梅田CLUB QUATTRO

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / ハルカミライ



2024年11月1日(金)長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / ROTTENGRAFFTY



2024年11月3日(日)東京都 下北沢シャングリラ

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / and more



2024年11月8日(金)愛知県 ElectricLadyLand

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / and more



2024年11月16日(土)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

<出演者>

JUN SKY WALKER(S) / and more