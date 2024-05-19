5月25日放送の日本テレビ系「with MUSIC」にAyumu Imazu、家入レオ、King & Prince、Crystal Kay、BABYMONSTERが出演することが決定。歌唱楽曲が併せて発表された。
King & Princeは2018年発表のデビュー曲「シンデレラガール」と、Ayumu Imazu書き下ろしの最新シングル表題曲「moooove!!」の2曲を披露。Ayumu Imazuは海外でも注目されている楽曲「Obsessed」をパフォーマンスするほか、キンプリとのトークも展開する。
また家入レオは2012年発表のデビュー曲「サブリナ」、Crystal Kayは2005年発表のラブソング「恋におちたら」と平成のヒット曲をそれぞれ歌唱。BABYMONSTERは話題のデビュー曲「SHEESH」をお茶の間に届ける。
日本テレビ系「with MUSIC」
2024年5月25日（土）19:56～20:54
＜出演者＞
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
Ayumu Imazu / 家入レオ / King & Prince / Crystal Kay / BABYMONSTER