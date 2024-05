Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架のフライングバースデー祝い、大森元貴が生放送中に湿布!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。この記事では5月13日(月)放送の模様を紹介します。――授業開始直後、藤澤の誕生日(5月19日)を大森と若井がお祝いしました。大森:りょうちゃん(藤澤涼架)、お誕生日おめでとう!若井:おめでとう~!藤澤:まだ! まだなんです!(5月)19日ですので!!若井:えっ? それは失礼だよ、祝ってもらったのに~!大森:(失礼って)聞いたことないな(笑)。藤澤:すみません(笑)。――ここで大森が何かの袋を開ける。藤澤:このタイミングで湿布開けています? ビリビリって……(音が)。若井:いまから湿布貼るの?大森:足に湿布貼ろうかな、って。ダメですか?(番組スタッフのほうを見て)います? 「SCHOOL OF LOCK!」で放送中に湿布を貼った人。(首を横に振る番組スタッフ)大森:いないんだ……おかしいなあ。(番組収録が進むなか、大森が無言で湿布を貼る)藤澤:だからさ、湿布貼るなって!(笑)若井:湿布貼りたいから俺に(話の流れを)任せたじゃん、絶対!大森:(笑)りょうちゃん、話していて! 俺、湿布貼るから!藤澤:…いや~…ね、もう5月にも入りましたということでね……。大森:ちょっと足が痛いんだよねぇ。藤澤:5月もなかなかね…天気がこう毎日移ろって…なかなか、あれですからね。みなさん体調管理だけは気をつけてね!大森:いやでもほんとに、いろいろ流行っているからね!番組では他にも今夏、アプリサービス「TTFC(東映特撮ファンクラブ)」で配信される「忍者戦隊カクレンジャー」の続編「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」への出演が決まった大森が、思いを語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/