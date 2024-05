「ブラジルを経験すると、移動に関しては“無敵”になる」SCANDALアジア公演を前に“飛行機移動”に言及

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月13日(月)の配信では、6月に控えた「SCANDAL TOUR 2024 "LUMINOUS"」のアジア公演に向けて、「旅のしおり」を作りました。HARUNA:今回は新企画です。題して、『SCANDAL TOUR 2024“LUMINOUS”「アジア公演のしおり」』!私たちは『LUMINOUS』というニューアルバムをひっさげて全国ツアーをおこなっている真っ最中で、6月からはアジア公演が始まります。台北、広州、上海、ソウルと回りますが、お聴きのみなさんにアジア公演のことをもっと知ってほしい……というだけでなく、私たち自身もツアーを楽しく回るために「しおり」を作りました。それぞれの国のファンのみなさんも「Catch up」を聴いてくれているので、ゆっくりとした優しい日本語でお伝えしていきます。旅のしおり「アジア公演のしおり」を元に進めていきます。TOMOMI:実際にしおりを作ってくれたんだね。MAMI:「なまえ」を書くところもある。全部ひらがなで書かれてあるしおりだね。HARUNA:まずは、日にちから。6月9日(日)台北のLegacy Taipei6月11日(火)広州のTai Space Livehouse6月13日(木)上海のBandai Namco Shanghai Base Dream Hall6月15日(土)韓国ソウルのmusinsa garageRINA:チケットはもうほとんどない感じみたいよ。TOMOMI:即完だったみたいだね。ありがとうございます。RINA:嬉しいね~。アジアツアー、久々やもんね。HARUNA:そうだよね、コロナ禍になってから行けてなかったからね。TOMOMI:アジアはね。RINA:お待たせしちゃった。HARUNA:とにかく嬉しいね。続けて「ツアーのもくてき」! 「たのしく、あんぜんに、もりあがる」です。TOMOMI:それはそうだ。RINA:たしかに。これが目的だ。HARUNA:続けて、「ツアーのやくそく」! 4つあります。1:ふくそうはじゆうTOMOMI:「ふくそうはじゆう」やったら、「やくそく」ちゃうやん。2:たのしみかたはじゆうRINA:それはそう。3:たべすぎにちゅういするTOMOMI:これ大事。4:おやつは「明治」がこのましいTOMOMI:間違いない。RINA:持ってこ。HARUNA:「アジア公演のしおり」、次のページは地図です。それぞれの位置関係ね。MAMI:今回は広州が一番遠いかな。HARUNA:そうだね。MAMI:広州って(飛行機で)4、5時間じゃないっけ?HARUNA:そんなもんか。MAMI:一瞬で着くね。HARUNA:香港もそんなもんだもんね。TOMOMI:まあ、国内旅行ぐらいの距離かな。広島に新幹線で行くのと変わらない。HARUNA:たしかに。近いね。RINA:もうさ、どこも近くに感じるな。HARUNA:うん。ブラジルに行っているからね。MAMI:我々は片道30時間移動を経験しているから。RINA:ほんとやね。TOMOMI:ブラジルを経験すると、移動に関しては“無敵”になるからね。ヨーロッパとかも一瞬。まず、乗り換えがないっていうのがね。HARUNA:そうなのよ。MAMI:「飛行機に1回乗ればいい」なんていうのは、つまりは「近い」んです。TOMOMI:うん、近い(笑)。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056