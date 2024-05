Mrs. GREEN APPLE大森元貴『忍者戦隊カクレンジャー』続編出演に「初々しい大森が観られると思います！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜23:08頃~)。5月13日(月)の放送では大森、スーパー戦隊シリーズ「忍者戦隊カクレンジャー」の続編出演への思いを語りました。スーパー戦隊シリーズ第18作「忍者戦隊カクレンジャー」(1994~1995年放送)30年ぶりの新作「忍者戦隊カクレンジャー 第三部・中年奮闘編」(全1話)の制作が発表されました。今夏、アプリサービス「TTFC(東映特撮ファンクラブ)」で配信される同作に、大森も出演します。大森:情報解禁になりました! 私、大森がなんと、今年30周年のスーパー戦隊シリーズ「カクレンジャー」に出演することが解禁されました!

【NEWS🍃】

⁡#大森元貴 が『#忍者戦隊カクレンジャー』30年ぶりの新作「第三部・中年奮闘編」に<吾郎役>としてゲスト出演決定!

⁡

作品はこの夏、東映特撮ファンクラブにて配信されます✨

⁡

東映特撮 YouTube Officialでは特報映像も公開中!

皆さま、ぜひチェックしてください🥷

⁡

🔗:… pic.twitter.com/7PAaTVw5HJ

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) May 11, 2024若井:うわ~!――番組ではここで、「カクレンジャー」のオープニングテーマ「シークレット カクレンジャー」が流れる。若井:みんな歌える!大森:世代じゃないんですけど、僕は兄の影響でカクレンジャーが好きです。若井:まったく一緒!藤澤:僕も大好きで、グッズをめっちゃ持ってた!大森:30周年で、もちろん当時の役者の方々が30年越しにカクレンジャーをもう1回やられています。僕が「カクレンジャーが好きだ!」と言っていたら、キャストの方々からご飯に誘われたんです!藤澤:直々(笑)。大森:去年の春頃ですね。(ご飯に)行ったら「出ませんか?」と直談判がありました!若井:え~!藤澤:ご本人たちに囲まれて?大森:(オファーを受けた理由は)“断れないから”とかじゃないけど(笑)。本当に光栄だけど、「そんなお声がけの仕方ある?」って思いました(笑)。撮影が去年の夏で、(ドームライブの)「Atlantis」をやって、「ナハトムジーク」を作る間の期間で撮っているので、すごく大変だったけど、いい経験です。初々しい大森が観られると思います!藤澤:楽しみ!若井:早く観たいね!番組では他にも、藤沢の誕生日を祝う場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/