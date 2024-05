SEVENTEEN・DINO 初めてのスタジアム公演に「感動的なステージをお見せできるように一生懸命準備しています」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月16日(木)の放送では、リスナーのメッセージを紹介し、日本でのスタジアム公演『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN』について語りました。ディノ先生こんばんは。もうすぐヤンマースタジアム長居、日産スタジアムでのスタジアムライブがありますね。ずっとスタジアムでSEVENTEENを見たいと楽しみにしていたので、その日がもう少しで来ると思うととてもわくわくした気持ちになります! 日本での初めてのスタジアム公演がんばってください! 楽しみにしています!DINO:そうなんです! 日本で初めてのスタジアム公演をおこないます!! 5月18日と19日は、大阪のヤンマースタジアム長居、そして25日と26日は、神奈川の日産スタジアムです。僕たちが初めてスタジアムコンサートをするんですけれども、本当にたくさんの方々が来てくださると聞きました。そして……スタジアム! 夢のステージじゃないですか。そんなステージ、なかなか立てませんよね。なので僕たちは、来てくださるCARAT(ファン)と生徒(リスナー)のみなさんに、本当に感動的なステージをお見せできるように一生懸命準備をしています。おそらく僕たちは、コンサートには自信のあるグループなんです。たくさん準備していますので、楽しみにしていてください!この日は、“韓国語の授業”を放送。「いただきます」と「ごちそうさま」の韓国語での言い方を紹介しました<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/