稲葉浩志(B'z)が6月26日にソロアルバム「只者」をリリースする。

稲葉がソロアルバムをリリースするのは、2014年発表の「Singing Bird」以来およそ10年ぶり6枚目となる。「只者」は稲葉が“只者=何者でもないひとりの人間”として日々を過ごす中で出会った何気ない情景や、遍在的な苦悩・葛藤を飾らない言葉でつづった歌詞を、奇をてらうことなく着実に緻密に積み重ねられたメロディによって紡いだ1枚。昨年開催のソロライブ「Koshi Inaba LIVE 2023 ~en3.5~」で初披露された「BANTAM」「NOW」や、東京シティ競馬の2024年度CMイメージソング「Starchaser」、ドラマ「あなたがしてくれなくても」の主題歌「Stray Hearts」など12曲が収められる。

本作はCDのみの通常盤、DVDまたはBlu-rayが付属するPREMIUM EDITIONの3形態。DVD / Blu-rayには昨年2月に神奈川・横浜アリーナで開催されたワンマンライブ「Koshi Inaba LIVE 2023 ~en3.5~」の模様が収録される。

また稲葉は6月8~16日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)を舞台にしたレジデンシー公演「Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~」、22日からは全国ツアー「Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~」を開催する。

稲葉浩志「只者」収録曲

CD

01. ブラックホール

02. Starchaser

03. Stray Hearts

04. 我が魂の羅針

05. VIVA!

06. NOW

07. 空夢

08. Chateau Blanc

09. シャッター

10. BANTAM

11. 気分はI am All Yours

12. cocoa

PREMIUM EDITION DVD / Blu-ray

Koshi Inaba LIVE 2023 ~en3.5~

01. 愛なき道

02. The Morning Call

03. Stay Free

04. Golden Road

05. I AM YOUR BABY

06. Salvation

07. 念書

08. 正面衝突

09. BLEED

10. 静かな雨

11. 波

12. Little Flower

13. NOW

14. Okay

15. YELLOW

16. 羽

17. 遠くまで

18. ハズムセカイ

19. あの命この命

20. BANTAM

21. CHAIN

22. oh my love

Koshi Inaba LIVE 2024 ~en-Zepp~

2024年6月8日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年6月9日(日)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年6月11日(火)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年6月13日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年6月15日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年6月16日(日)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~

2024年6月22日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2024年6月23日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA

2024年6月29日(土)東京都 有明アリーナ

2024年6月30日(日)東京都 有明アリーナ

2024年7月6日(土)大阪府 大阪城ホール

2024年7月7日(日)大阪府 大阪城ホール

2024年7月13日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 B館

2024年7月14日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 B館

2024年7月20日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年7月21日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年7月27日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年8月5日(月)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2024年8月7日(水)北海道 函館市民会館 大ホール

2024年8月13日(火)岡山県 津山文化センター

2024年8月14日(水)岡山県 津山文化センター

2024年8月17日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

2024年8月18日(日)広島県 広島グリーンアリーナ