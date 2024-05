本日5月17日発売の月刊チャンピオンRED7月号(秋田書店)では、“熱血画道50周年”を迎える車田正美描き下ろしによる「聖闘士星矢」のイラストが表紙を飾った。

発売中の週刊少年チャンピオン24号にて「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の最終シリーズを開幕した車田。“熱血画道50周年”を祝うべく、チャンピオンRED7月号では昨年も好評を得た「聖闘士星矢」フェスを展開している。巻頭カラーには「聖闘士星矢 海皇再起 RERISE OF POSEIDON」、センターカラーには「聖闘士星矢 冥王異伝 ダークウィング」が登場。また「聖闘士星矢 EPISODE.G レクイエム」「聖闘士星矢 THE LOST CANVAS 冥王神話」に加え、「聖闘士星矢 セインティア翔」の番外編が掲載されている。