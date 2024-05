Saucy Dog石原慎也「いま食べてもおいしい！」下積み時代の豪華なごはん『ポテチマヨ丼』の作り方

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月14日(火)の放送では、リスナーのメッセージを2件紹介し質問に回答しました。石原先生こんばんは!!! 最近テレビにたくさん出ていて、新曲が聴けるの本当に嬉しいです!!! 自分は人前に立ったりするのがあまり得意ではないので、ライブとかテレビとかをたくさん経験してる石原先生に、人前で緊張しないように心がけていること聞きたいです! 大事な舞台の前とか緊張したときにするルーティンもあったら教えてほしいです!(17歳)石原:俺ね、ライブは本当に緊張するんですよ。なんで緊張するかっていうと、失敗するかもしれないから、なんですよね。失敗というのは……人がわかろうがわかるまいが、自分のなかで「今のもうちょっとこうできたな」とか「失敗がもしかしたらあるかもな」っていうネガティブな想像をしちゃうから緊張すると思うんです。緊張しないようにするには……自分の体の大きい筋肉を叩けば、緊張がほぐれるらしくて。だから俺は、毎回ライブの前は手足をバンバンって叩いて、背中もマネージャーに叩いてもらって。筋肉を損傷させるぐらい叩いているんで、背中がちょっとずつ前に出てますね(笑)。押されて胸が出てきている感じになってます、今……(笑)。石原先生こんばんは! ポテチマヨ丼はどのように思いついたのですか?(16歳)石原:これは俺が別の番組で、Saucy Dogが下積み時代に食べていたおすすめのメニューというか、ご馳走メニューみたいな感じで紹介したんですけど……。お金がない時代に、俺の実家で採れた米と炊飯器をライブハウスに持参して、お水と電気だけもらってお米をライブハウスで炊いてたんです。『ポテチマヨ丼』は、ご飯にポテチを砕いてマヨネーズをかけたものなんですけど、下積み時代のなかでは豪華なごはんだったんですよ。『ポテチマヨ丼』は本当においしいです。いま食べてもおいしいの! ポテチを砕いて上にのっけて、マヨネーズかけて食べるだけ。あとは『焼肉のタレ丼』もおいしい! みんなもやってみて。できれば千切りのキュウリを上にのっけて、焼肉のタレをかけて食べるとおいしいよ(笑)。最近は全然食べてないんですけど、みなさんもよかったら食べてみてください。書き込みありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/