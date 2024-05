SEVENTEEN・DINO「整う感じがすごく好き」サウナが大好き！たこ焼きも大好き！

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。5月15日(水)の放送では、リスナーから届いた2択の質問に回答しました。そのなかから、日本に関するコメントを紹介します。DINO:僕は『たこ焼き』です! お好み焼きもとても大好きだし、たこ焼きも大好きなんですけど、今食べたいのはたこ焼きです。たこ焼きって、ちょっと違うんですよね。日本で……どこだったかな? 大阪かな? そこで食べたたこ焼きが、本当に印象深かったです。本当においしすぎました! たこもめちゃくちゃ大きくて、本当に最高でした!DINO:うーん……僕は『温泉』です! 温泉好きです!!“1週間テーマパーク”もきっと楽しいだろうなって思うんです。でも、僕は本当にサウナが好きなんです。整う感じがすごく好きなんですけれども、1週間温泉……考えただけで本当に楽しくなっちゃいます。このほかには、『欲しいのは「手で触れないで物を動かせる能力」or「瞬間移動できる能力」』、『言われたいのは「すごい」or「頑張ったね」』という2択の質問に回答しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/