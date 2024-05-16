8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第6弾出演アーティストとステージ割が発表された。
今回ラインナップに加わった日本国内アーティストはWEST.、ORANGE RANGE、Tele、HYDE、BMSG POSSE、Chevon、Enfants、花冷え。、ano、Little Glee Monster、NIKO NIKO TAN TAN、ハンブレッダーズ、Yo-Sea、離婚伝説、JUMADIBA、MFS、a子、kZm、LEX、JJJ、なとり、Omoinotake、TOMOO、jo0ji、サバシスター、乃紫という面々。加えてタイ・バンコク公演「SUMMER SONIC BANGKOK」を開催する今年は、Bodyslam、ヴィオーレット・ウォーティア、ザ・トイズといったタイを代表するアーティストも本家「SUMMER SONIC」にも出演する。
SUMMER SONIC 2024
TOKYO
2024年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
Måneskin / 星野源 / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大
MOUNTAIN STAGE
Major Lazer / GLAY / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE
SONIC STAGE
リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / NOA / ローレン・スペンサー・スミス
PACIFIC STAGE
BAND-MAID / ブライト / AKMU / イ・ヨンジ / ヴィオーレット・ウォーティア / ザ・トイズ
BEACH STAGE
PUNPEE / Tempalay / フィジーブルー /ミイナ・オカベ / LANA / adieu / Ayumu Imazu
Spotify RADAR: Early Noise Stage
Yo-Sea / 離婚伝説 / JUMADIBA / MFS / a子
［+81 Connect Live: after hours］
kZm / LEX / JJJ
2024年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
MARINE STAGE
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / ちゃんみな / WEST.
MOUNTAIN STAGE
BE:FIRST / ピンクパンサレス / BABYMONSTER / タイラ / イヴ・トゥモア / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / ZEROBASEONE
SONIC STAGE
オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / 水曜日のカンパネラ
PACIFIC STAGE
IVE / Nulbarich / HYDE / BMSG POSSE / INI / BOYNEXTDOOR / Bodyslam
BEACH STAGE
Hoobastank / ORANGE RANGE / BLUE ENCOUNT / STUTS / never young beach / CVLTE / Paledusk
Spotify RADAR: Early Noise Stage
なとり / Omoinotake / TOMOO / Tele / jo0ji / サバシスター / 乃紫
OSAKA
2024年8月17日（土）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
AIR STAGE
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / Greta Van Fleet / ATEEZ / Creepy Nuts / IVE / WEST.
MOUNTAIN STAGE
BE:FIRST / ピンクパンサレス / タイラ / 新しい学校のリーダーズ / JO1 / INI / ZEROBASEONE
SONIC STAGE
オーロラ / 羊文学 / AJR / オリヴィア・ディーン / ヘンリー・ムーディー / Lovejoy / Tele
MASSIVE STAGE
Hoobastank / イヴ・トゥモア / ORANGE RANGE / 水曜日のカンパネラ / Enfants / 花冷え。 / サバシスター / Chevon
2024年8月18日（日）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
AIR STAGE
Måneskin / Vaundy / OneRepublic / NCT DREAM / SUPER BEAVER / 平井大
MOUNTAIN STAGE
Underworld / Phoenix / ジョン・バティステ / Nothing But Thieves / マディソン・ビアー / スティーブン・サンチェス / RIIZE
SONIC STAGE
リル・ヨッティ / Belle & Sebastian / Bleachers / レイヴェイ / Chilli Beans. / imase / ハンブレッダーズ / ローレン・スペンサー・スミス
MASSIVE STAGE
ブライト / ヴィオーレット・ウォーティア / NOA / Little Glee Monster / ano / NIKO NIKO TAN TAN / 離婚伝説