2024明治安田J1リーグ第14節の10試合が15日に各地で行われた。

1993年5月15日は日本初のプロサッカーリーグが開幕した記念日。その原点の日を記憶する意味も込めて、5月15日は“Jリーグの日”として、一般社団法人日本記念日協会より認定登録も受けている。31周年目を迎える“Jリーグの日”には、今季のJ1リーグに身を置く全チームの試合が一斉に開催された。

創設初年度からJリーグに参戦している東京ヴェルディとガンバ大阪の“オリジナル10”対決は、東京Vがより多くのシュートを放ちながら、GK一森純が守るゴールをこじ開けられず、スコアレスドローでタイムアップ。同じく“オリジナル10”対決となったサンフレッチェ広島と鹿島アントラーズの一戦は、開始早々の5分に右コーナーキックから植田直通がヘッドを決め、鹿島が先手を取ると、続く15分にはPKで鈴木優磨が追加点。後半に入るとマルコス・ジュニオールに1点を返されるも、84分に佐野海舟の見事なボール奪取から、最後は途中出場のチャヴリッチが仕上げ、3-1で勝利した。

現在首位に立つヴィッセル神戸は、ホームで暫定9位のアビスパ福岡を迎えた。試合は72分、大迫勇也が放ったロングパスから、背後へ飛び出した宮代大聖がボレーシュートを沈める。宮代の3試合連続ゴールが決勝弾となり、神戸が4連勝を飾った。

神戸と勝ち点で並ぶ2位のFC町田ゼルビアは、ホームで暫定7位のセレッソ大阪と対戦。試合はスコアレスで折り返した70分、右サイドを抜け出したナ・サンホのクロスボールから、オ・セフンがボレーシュートを叩き込み、町田が先手を取る。1点を追いかけるC大阪は84分、レオ・セアラが自ら得たPKを決めて同点に追いつく。このまま試合終了かと思われたが、後半アディショナルタイム、林幸多郎が左サイドから右足でクロスボールを送ると、中央でミッチェル・デュークがヘディングを沈める。劇的得点で町田が2試合ぶりに勝利した。

直近5試合負けなしの川崎フロンターレは、徐々に調子を取り戻しつつあったが、敵地でサガン鳥栖に2-5と大敗。鳥栖は横山歩夢の2得点を皮切りに、マルセロ・ヒアン、原田亘、河田篤秀が次々とゴールネットを揺らし、今季初の2連勝を飾った。名古屋グランパスは、ケガ明けのキャスパー・ユンカーがハットトリックと大暴れし、4位のFC東京を3-1で破った。

北海道コンサドーレ札幌は、浅野雄也の得点でジュビロ磐田を1-0で下し、ホームで7試合ぶり今季2度目の白星を掴んだ。4試合未勝利が続いていた柏レイソルは、後半アディショナルタイムに細谷真大が勝ち越しゴールを決め、2-1で湘南ベルマーレを撃破。浦和レッズは3-0で京都サンガF.C.を破り、約1年2カ月ぶりのリーグ戦3連勝を飾った。

2023-24シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)で決勝まで勝ち進んだ関係で、2試合消化が少ない横浜F・マリノスは、敵地で現在16位のアルビレックス新潟と激突。試合は25分、敵陣右で前を向いたヤン・マテウスが浮き球パスを送ると、2列目から飛び出した渡辺皓太がダイレクトでボレーシュートを沈め、横浜FMが先手を取る。だが、後半に入ると新潟が反撃開始。51分に相手のミスを逃さず、鈴木孝司が同点ゴールを挙げると、直後の53分には左から抜け出した谷口海斗が左足で仕留める。終盤の82分には、この日がリーグ戦初先発だった奥村仁がトドメを刺し、3-1と逆転勝利。新潟は5試合ぶりの白星を飾った。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第14節

▼5月15日(水)

北海道コンサドーレ札幌 1-0 ジュビロ磐田

柏レイソル 2-1 湘南ベルマーレ

東京ヴェルディ 0-0 ガンバ大阪

FC町田ゼルビア 2-1 セレッソ大阪

アルビレックス新潟 3-1 横浜F・マリノス

名古屋グランパス 3-1 FC東京

ヴィッセル神戸 1-0 アビスパ福岡

サンフレッチェ広島 1-3 鹿島アントラーズ

サガン鳥栖 5-2 川崎フロンターレ

浦和レッズ 3-0 京都サンガF.C.

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(29/+14)

2位 町田(29/+9)

3位 鹿島(26/+6)

4位 浦和(23/+5)

5位 FC東京(22/+2)

6位 G大阪(22/+1)

7位 名古屋(22/0)

8位 C大阪(20/+1)

9位 広島(19/+6)※1試合未消化

10位 福岡(19/0)

11位 東京V(18/+2)

12位 柏(18/-1)※1試合未消化

13位 川崎F(16/+1)

14位 横浜FM(16/0)※2試合未消化

15位 新潟(16/-4)

16位 磐田(14/-3)

17位 鳥栖(14/-4)

18位 湘南(11/-8)

19位 札幌(11/-14)

20位 京都(9/-13)

◆■第15節の対戦カード

▼5月18日(土)

16:00 福岡 vs C大阪

19:00 鳥栖 vs 名古屋

▼5月19日(日)

14:00 町田 vs 東京V

14:00 磐田 vs 浦和

14:00 京都 vs 広島

15:00 鹿島 vs 神戸

15:00 FC東京 vs 横浜FM

15:00 G大阪 vs 川崎F

16:00 柏 vs 札幌

16:00 湘南 vs 新潟

