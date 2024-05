Hey! Say! JUMPのライブBlu-ray / DVD「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!」が8月21日にリリースされることが決定した。

この映像作品には、Hey! Say! JUMPが最新アルバム「PULL UP!」を携えて昨年12月から今年1月にかけて行った4大ドームツアーより東京・東京ドーム公演の模様を収録。メンバーがファンとのコミュニケーションを大切にすべく発案したコールやペンライトの演出、激しさ極まるダンスコーナー、2人羽織のペアダンスなどを通じて、グループの多面的な魅力が感じられる。

初回限定盤、通常盤には内容の異なる特典映像を収録。初回限定盤には全公演のMCのダイジェスト、アンコールで披露された日替わり曲、「VILLAIN」「White Love」のソロアングル、ペアダンスが展開された「Evans Knot」のマルチアングルが、通常盤にはツアー全日程に密着した120分超えのメイキング映像「Documentary of LIVE TOUR PULL UP!」がそれぞれ収められる。このメイキングはリハーサル風景や楽屋映像、福岡公演の楽屋で行われた「山田涼介写真集・メンバー7名限定のお渡し会&チェキ会」のシーンで構成される。

さらに初回限定盤、通常盤には封入特典も用意され、初回限定盤には「山田涼介写真集お渡し会 チェキ風フォトカード(7枚セット)」、通常盤にはポストカード3枚が付属する。

「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!」収録内容

初回限定盤、通常盤

本編

・サンダーソニア

・ネガティブファイター

・PULL UP

・ウィークエンダー

・Muah Muah

・ファンファーレ!

・VILLAIN

・Dirty Innocence

・あの日の夢を見させてよ

・恋をするんだ

・ときめくあなた

・我 I Need You

・キミアトラクション

・Sweet Chilli Sauce

・あの日の僕へ

・Evans Knot

・White Love

・ウラオモテ

・Ready to Jump

・Tiki Don

・Mush up Medley(Ride With Me / め / 「ありがとう」~世界のどこにいても~ / ウィークエンダー / Your Seed / Entertainment)

・DEAR MY LOVER

・キミノミカタ

<アンコール>

・明日へのYELL

・それぞれ。

・春玄鳥

・Come On A My House

・だいすきなきみへ

初回限定盤

特典映像

全公演MCダイジェスト



アンコール日替わり曲集

・Come On A My House

・GIFT

・ナイモノネダリ

・Baby I Love You

・Dreams come true

・Snow White

・Give Me Love

・Chau#

・エーデルワイス

・Sing-along

・JUMPing CAR



ソロ&マルチアングル

・VILLAIN(ソロアングル)

・White Love(ソロアングル)

・Evans Knot(マルチアングル)

通常盤

特典映像

・Documentary of LIVE TOUR PULL UP!

※記事初出時より、見出しの表現を変更しました。