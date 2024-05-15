8月3、4、10、11、12日に行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」千葉・千葉市蘇我スポーツ公園公演の出演アーティスト第1弾が発表された。

今年は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に茨城・国営ひたち海浜公園の2会場で実施される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。今回の発表では8月3日にSaucy Dog、DISH//、Novel Core、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、4日にKANA-BOON、Kroi、結束バンド、鈴木愛理、HYDE、10日にimase、ENHYPEN、マカロニえんぴつ、緑黄色社会、WurtS、11日にSUPER BEAVER、Da-iCE、NiziU、星野源、宮本浩次、12日にアンジュルム、THE ORAL CIGARETTES、サカナクション、SPYAIR、04 Limited Sazabysら77組の出演が明らかになった。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」の千葉公演には5日間合計で115組が出演。残りの38組は5月下旬の第2弾発表で一挙解禁される予定だ。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」のオフィシャルサイトでは5月21日16:00までチケットの第1次先行予約を受け付けている。

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024

2024年8月3日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

神はサイコロを振らない / Saucy Dog / SHE'S / シンガーズハイ / DISH// / TETORA / Tele / Novel Core / BMSG POSSE / BE:FIRST / FRUITS ZIPPER / PEDRO / My Hair is Bad / ヤングスキニー / reGretGirl / and more



2024年8月4日（日）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

KANA-BOON / Kroi / 結束バンド / SAKANAMON / Chevon / 女王蜂 / -真天地開闢集団-ジグザグ / スキマスイッチ / 鈴木愛理 / ずっと真夜中でいいのに。 / Chilli Beans. / HYDE / THE BAWDIES / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / LiSA / and more



2024年8月10日（土）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / 秋山黄色 / imase / iri / ENHYPEN / Conton Candy / This is LAST / にしな / ねぐせ。 / ハンブレッダーズ / 平井大 / MyGO!!!!! / マカロニえんぴつ / マルシィ / 礼賛 / 緑黄色社会 / WurtS / and more



2024年8月11日（日・祝）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

おいしくるメロンパン / Omoinotake / go!go!vanillas / サバシスター / SUPER BEAVER / sumika / Da-iCE / なとり / NiziU / FOMARE / 星野源 / Mr.ふぉるて / 宮本浩次 / yama / リュックと添い寝ごはん / and more



2024年8月12日（月・振休）千葉県 千葉市蘇我スポーツ公園

＜出演者＞

アンジュルム / THE ORAL CIGARETTES / KEYTALK / coldrain / サカナクション / Juice=Juice / SPYAIR / すりぃ / 10-FEET / Nulbarich / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / and more