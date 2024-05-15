賢プロダクションの創業40周年を記念した音楽フェス「KENPROCK Festival 2024」の出演者が発表された。

11月2日、3日の2日間、東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催される「KENPROCK Festival 2024」。GRANRODEO、SCREEN mode、畠中祐、逢田梨香子、Arika、Lonesome_Blue、斎賀みつき、勝杏里、大熊和奏、福西勝也、観世智顕、中村源太、木村太飛、社本悠、葵あずさの両日出演が決定した。加えて初日には小笠原早紀、末柄里恵、稲川英里、梅田修一朗が登場。2日目には阿部敦、北原沙弥香、菅沼千紗、永井真里子、三川華月が出演する。MCは代永翼が担当。

チケット価格は前席確約で限定グッズ付きのVIP席が1万2000円、一般席が9800円。本日5月15日から31日23時59分までイープラスにて最速先行抽選の受付が行われている。

「KENPROCK Festival 2024」

DAY1

日時：2024年11月2日（土）開演17:00～

会場：東京都 LINE CUBE SHIBUYA

出演：GRANRODEO、SCREEN mode、畠中祐、逢田梨香子、Arika、Lonesome_Blue、斎賀みつき、勝杏里、大熊和奏、福西勝也、観世智顕、中村源太、木村太飛、社本悠、葵あずさ、小笠原早紀、末柄里恵、稲川英里、梅田修一朗、代永翼（MC）

DAY2

日時：2024年11月3日（日）開演15:30～

会場：東京都 LINE CUBE SHIBUYA

出演：GRANRODEO、SCREEN mode、畠中祐、逢田梨香子、Arika、Lonesome_Blue、斎賀みつき、勝杏里、大熊和奏、福西勝也、観世智顕、中村源太、木村太飛、社本悠、葵あずさ、阿部敦、北原沙弥香、菅沼千紗、永井真里子、三川華月、代永翼（MC）