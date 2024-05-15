瀬尾公治原作によるTVアニメ「女神のカフェテラス」第2期の新キービジュアルとPV、追加キャストが発表された。
新キービジュアルとPVは、カフェレストラン・Familyの面々をフィーチャー。Familyは主人公たちが働く喫茶店・Familiaのライバル店だ。Familyの高崎舞乙を高橋李依、千代田莉々歌を竹達彩奈、宗谷萌美を上田麗奈、吉野碧流を花澤香菜、ヴァレンティーナ吾妻を芹澤優が演じる。
また放送情報の詳細も明らかに。7月4日よりMBS・TBS系の「スーパーアニメイズムTURBO」枠で全国28局同時放送される。
「女神のカフェテラス」は喫茶店・Familiaを舞台に、東大現役合格の秀才・粕壁隼と5人のヒロインとの共同生活を描くシーサイドラブコメディ。原作は週刊少年マガジン （講談社）で連載されており、アニメ第1期は2023年4月に放送された。
TVアニメ「女神のカフェテラス」第2期
MBS・TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠： 2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:26～
スタッフ
原作：瀬尾公治（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：桑原智
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：野口征恒
音楽：兼松衆、櫻井美希、佐久間奏、田中津久美、澤田佳歩、土田美咲
アニメーション制作：手塚プロダクション
キャスト
粕壁隼：水中雅章
小野白菊：和氣あず未
月島流星：山根綺
鶴河秋水：鈴代紗弓
鳳凰寺紅葉：瀬戸麻沙美
幕澤桜花：青木瑠璃子
高崎舞乙：高橋李依
千代田莉々歌：竹達彩奈
宗谷萌美：上田麗奈
吉野碧流：花澤香菜
ヴァレンティーナ吾妻：芹澤優
粕壁幸子：伊倉一恵
(c)瀬尾公治・講談社／「女神のカフェテラス」製作委員会・MBS