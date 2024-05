井上和「全国で100人もいないらしいですよ」乃木坂46・5期生のなかでも“珍しい苗字”のメンバーとは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。5月9日(木)の放送では、「あなたのお名前……なん・なん・なに~!!??」と題し、井上が生徒(リスナー)から寄せられた“名前の読み方クイズ”に挑戦しました!井上:生徒の皆さん、こんばんは! 和(なぎ)の講師・乃木坂46の井上和です。さぁ、今回から改めてスタートした“名前”に関する授業。生徒の皆さんから、「私の名前を読めますか?」と、次々とメッセージが届いています! ちなみに「あなたの名前……なん・なん・なに~!!??」は「にゃんにゃんにゃぎ~♡」にかけてくださっているみたいです(笑)。うれしい! 職員さん(番組スタッフ)ありがとうございます!ということで、今回も乃木坂LOCKS!の職員さんが、皆さんからのメッセージをクイズ形式にまとめてくれたので、今から私が皆さんの名前当てクイズに挑戦していきます! 皆さんも一緒に考えてみてくださいね!「“歩楽良”でなんと読む?」井上:なんだろう!? いらほ……ほらな? なんだなんだ!? どうしよう! じゃあ(答えは)“ほらら”!――ブブッ(不正解)井上:違うか~。結構いい線いっていると思ったんだけど。「自己紹介のときから“ぽがら”“こがら”と聞き間違われることが多いです。どうしたら1回で伝わりますか?」井上:間違えた身として何も言えない……でも、言われてみればたしかに“ほがら”さんだ。すごく素敵な名前! 響きもきれいですね。難しかった~、ありがとうございます!「“星空”で何と読む?」井上:字面を見たら“ほしぞら”しか出てこないんだけど、どうしたらいい? 全部違う読み方をしたらいいみたいな感じになっているけど、なんだろうなぁ? “せく”さんとか?――ブブッ(不正解)「名前の由来は、星空がきれいな日に産まれて、イタリア好きな母が『ボナセーラ(“こんばんは”を意味するイタリア語)』からとったらしいです。学校に入学して1ヵ月くらいは、先生に“そら”と呼ばれます。間違われることが多いですが、自分では凄く気に入っている名前です!」井上:“せら”と読むんだ! すごく素敵な名前だし、星空がきれいな日に生まれたんですね。「おおかみこどもの雨と雪」というアニメ作品で、雨の日に生まれたから「雨」とか、雪の日に生まれたから「雪」とか、そういう(名付け方が)すごく素敵だなって思うんですよ。名前って“親が最初に子どもに贈るプレゼント”って言われるじゃない? その日の思い出も含めて思い出せるのって、すごく素敵だなと思います。最後の問題は、下の名前ではなく名字です!「“戸次”で何と読む?」井上:難しいぞ~! 「戸(と)」以外になんて読むの? 「次(つぎ)」以外に何て読むの? えぇ~!? じゃあ“とうじ”さん!――ブブッ(不正解)井上:ダメだ~、全敗だ……。「中学校でも同じ名字の人は見かけないし、友達にも『会ったことがない』と言われるんですが、この名字って珍しいですか?」井上:珍しいと思います! 神戸の「べ」で“べっき”さん、なるほど! たしかに「べ」って読みますね!地域によって特に珍しい名字の方がいたりするじゃない? 私の同期だと、五百城茉央(いおき・まお)ちゃんとか! 彼女は兵庫県出身だから、関西のほうに多いのかなと勝手に思っていたけど、全国で100人もいないらしいですよ。べっきさんがどれぐらいいるのか知りたいですね! 珍しい苗字だと思いますし、私も初めてお会いしました。ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/