tofubeatsとAile The Shota、BACARDIのPOPUPオープニングイベントで乾杯

2024年5月10日(金)、東京都渋谷区のZeroBase渋谷にて、”BACARDI Sound Distillery House”POPUPオープニングイベントが開催され、アーティストのtofubeatsとAile The Shotaがパフォーマンスを開催した。事前の応募に当選した30名のファンがかけつけたイベントのレポートを掲載する。

【画像を見る】tofubeatsとAile The Shota(全22枚)

BACARDI MCの「みなさん盛り上がっていますか〜?」という掛け声と共にイベントがスタート。tofebeatsが登場すると「皆さん元気ですか〜? 今日はShotaくんも登場しますが、その前に僕のDJを楽しんでください!」の掛け声と共にDJパフォーマンスがスタート。すると会場は一気に白熱し、パーティーモードに。tofubeatsの奏でる音楽と共にファンたちは体を揺らして踊りながら音楽を楽んだ。途中、海外のBACARDIのCMで使われているという、メジャー・レイザーのJumpを流し、「せっかくなのでちょっとみんな盛り上がってみますか〜? これ、海外のBACARDIのCMで流れている曲なんですよ!」と紹介する場面も。

そしていよいよAile The Shotaが登場すると、会場にはキャー!と歓声が。一曲目は「LOVE」を披露。手をあげて踊りながら盛り上がるファンたち。歌い終えると「聞くまでもないかな? 調子最高ですね! ねえ、距離近くない!?」と笑いながら話し、ファンからも「いえーい」と大きな声があがり「皆さんバカルディハイボールで乾杯しましょう! 乾杯〜! いやサルー(Salud)」とファンたちとスペイン語で乾杯をするシーンも。また、イベントが行われたPOPUP会場の外観には大きなAile The Shotaのヴィジュアルがあり「POPUP期間中はぜひ渋谷でAile The Shota前待ち合わせをやってみてください! なんか僕ってスターっぽくない?」というと会場に笑いが起こった。

2曲目はAile The Shotaが「怖くてもすすめという思いを込めた」というThirilling Movesを披露。楽曲終了後、「Aile The Shotaそしてtofubeatsでした〜ありがとうございました! 皆さんBacardiで乾杯して帰ってください!!」と最後までファンを盛り上げ、ステージは終了した。

左から、tofubeats、Aile The Shota(”BACARDI Sound Distillery House”POPUPオープニングイベント)

セットリスト

Aile The Shota

1. LOVE

2. Thirilling Moves

<イベント情報>

”BACARDI Sound Distillery House”POPUP

場所:ZeroBase渋谷(東京都渋谷区道玄坂2-5-8)

http://zerobase.kesion.co.jp/shibuya/

期間:5月10日(金)~5月19日(日)

営業時間:16:00~22:00(ラストオーダー21:45)