Kroiの新曲「Amber」が本日5月14日に放送がスタートした「ダイドーブレンド」のテレビCMに使用されている。

「Amber」は6月19日にリリースされるアルバム「Unspoiled」の収録曲。「ダイドーブレンド」のブランドメッセージである「好きに、まっすぐ。」から着想を受けて書き下ろされた楽曲で、5月29日に先行配信される。テレビCMにはKroiのメンバーも出演。「ダイドーブレンド」のX(Twitter)公式アカウントではメイキング動画も順次公開される予定だ。

またアルバム「Unspoiled」の収録曲が特設サイトにて公開された。アルバムには「Amber」を含む全14曲が収録される。

Kroi コメント

Kroiにとって「好きに、まっすぐ。」とは

我々にとって好きなことと聞いて1番に思い浮かぶのはやはり音楽です。

音楽が好きで音楽を始めて、音楽が好きで今このようなお仕事をさせていただいていて、音楽が好きだから集まれたメンバーやチームがいます。

楽曲制作や日々の活動の中でより良いものを作り上げるために、悩んだり、壁にぶつかることは少なからずありますが、それを乗り越えられるのは、好きなことに好きな人たちと向き合っているからだと思います。今後もこの気持ちは1番大事にしていきたいと思っています。

楽曲に込めた思い

「好きに、まっすぐ。」というブランドメッセージを受け、我々も「好きなものにより長くまっすぐでいたい」という思いがあったので、そういう感情を表現してみようと思いました。

楽曲の持つ情熱的な疾走感と、ドラマチックな構成を盛り込んで、好きなもの・ことにまっすぐでいることの大切さや美しさ、素晴らしさ、難しさなどを我々の中の色々な視点から描きました。

Kroi「Unspoiled」収録内容

01. Stellar

02. Psychokinesis

03. Sundown(Interlude)

04. Green Flash

05. Signal

06. GAS

07. Hyper

08. Amber

09. PULSE

10. Sesame

11. Water Carrier

12. papaya

13. 風来

14. 明滅

DVD・Blu-ray

・Kroi Live at 日本武道館

01. Fire Brain

02. Drippin' Desert

03. shift command

04. 夜明け

05. Mr. Foundation

06. Sesame

07. Monster Play

08. Page

09. Hyper

10. 侵攻

11. Astral Sonar

12. Never Ending Story

13. risk

14. 帰路

15. Pixie

16. Network

17. selva

18. HORN

19. WATAGUMO

20. Shincha

21. Juden

22. Balmy Life

23. Polyester



・Behind the Scenes of “Kroi Live at 日本武道館”