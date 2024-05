8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第5弾出演アーティストが発表された。

今回の発表では、東京、大阪の両会場にRIIZE、そして東京会場にPUNPEE、Tempalay,FIJI BLUE、ミイナ・オカベ、LANA、adieu、Ayumu Imazu、BLUE ENCOUNT、STUTS、never young beach、Paledusk、CVLTEが出演することが明らかになった。また諸般の事情により、平井大の出演日が17日の東京公演、18日の大阪公演に変更となったこともアナウンスされた。

イープラスおよびローチケでは、プラチナチケットを含むチケットのオフィシャル先行販売を受付中。チケットは予定枚数に達し次第終了となるのでご注意を。公演チケットのほか、朝の入場待機列の緩和のため、開場時間とともにステージエリアへ入場できる整理番号付きの「サマソニ朝イチ整理券」が東京公演参加者を対象に7月頃から枚数限定で販売される。

SUMMER SONIC 2024

TOKYO

2024年8月17日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Måneskin / GLAY / 星野源 / リル・ヨッティ / Major Lazer / OneRepublic / adieu / AKMU / Ayumu Imazu / BAND-MAID / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / FIJI BLUE / 平井大 / imase / ジョン・バティステ / LANA / レイヴェイ / ローレン・スペンサー・スミス / イ・ヨンジ / マディソン・ビアー / ミイナ・オカベ / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / PUNPEE / RIIZE / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / Tempalay / and more



2024年8月18日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

<出演者>

Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / オーロラ / BE:FIRST / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / BABYMONSTER / BLUE ENCOUNT / BOYNEXTDOOR / ちゃんみな / Creepy Nuts / CVLTE / ヘンリー・ムーディー / 羊文学 / Hoobastank / INI / IVE / JO1 / Lovejoy / never young beach / Nulbarich / オリヴィア・ディーン / Paledusk / STUTS / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / ZEROBASEONE / and more

OSAKA

2024年8月17日(土)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / オーロラ / BE:FIRST / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 羊文学 / Hoobastank / INI / IVE / JO1 / Lovejoy / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / ZEROBASEONE / and more



2024年8月18日(日)大阪府 万博記念公園

<出演者>

Måneskin / リル・ヨッティ / OneRepublic / Underworld / Vaundy / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / 平井大 / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / ローレン・スペンサー・スミス / マディソン・ビアー / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more