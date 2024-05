2024Jリーグの日特別企画発表会が13日に行われ、“Jリーグの日”5月15日(水)の明治安田J1リーグ第14節が開催される全スタジアムでJリーグカレーが配布されることが発表された。会見にはJリーグカレーのCMでおなじみのラモス瑠偉さん、タレントの朝日奈央さん、お笑い芸人のワッキーさん、とにかく明るい安村さん、Jリーグプロモーション部の竹渕祥平プロモーション・ブランド戦略チーフオフィサーが登壇した。

Jリーグカレーは1993年に発売を開始し、CM好感度ランキングで数カ月にわたり連続1位(CM総合研究所調べ)を記録した。Jリーグ開幕から31周年を迎える今年、ラモス瑠偉さんが当時のCMを完全再現したムービーが公開された。ラモスさんは「懐かしいですね。当時の撮影は16時間くらいかかった(笑)」と明かし、今回は「4時間ちょっとくらい」で撮り終えたそうだ。完成したCM視聴後は、Jリーグカレーを試食し、一同絶賛。パッケージの中にはおなじみのシールも入っている。ラモスさんは「サポーターの皆さん、明日はスタジアムをいっぱいにしてください。思い出の日にしましょう!」と呼びかけた。

JリーグカレーはJ1第14節開催の全10スタジアムで1000個ずつ、合計1万個が配布される(配布方法はスタジアムによって異なります)。また当日アウェイとなるクラブでも、6月以降の配布を予定している。またJリーグ公式SNSでのキャンペーンも実施され、Jリーグ公式Xのフォローといいねをした方の中から抽選で100名様にJリーグカレーが当たる。なお、Jリーグカレーの一般販売は予定していない。

2024明治安田J1リーグ第14節

▼5月15日(水)19時〜

北海道コンサドーレ札幌 vs ジュビロ磐田 @札幌ドーム

柏レイソル vs 湘南ベルマーレ @三協フロンテア柏スタジアム

東京ヴェルディ vs ガンバ大阪 @味の素スタジアム

FC町田ゼルビア vs セレッソ大阪 @町田GIONスタジアム

アルビレックス新潟 vs 横浜F・マリノス @デンカビッグスワンスタジアム

名古屋グランパス vs FC東京 @豊田スタジアム

ヴィッセル神戸 vs アビスパ福岡 @ノエビアスタジアム神戸

サンフレッチェ広島 vs 鹿島アントラーズ @エディオンピースウイング広島

サガン鳥栖 vs 川崎フロンターレ @駅前不動産スタジアム

▼5月15日(水)19時30分〜

浦和レッズ vs 京都サンガF.C. @埼玉スタジアム2002

【CM動画】復刻版Jリーグカレー2024年篇